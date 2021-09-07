Новый руководитель

Назначен заместитель акима Восточно-Казахстанской области, курирующий вопросы ЖКХ.

Распоряжением акима области и по согласованию с Администрацией Президента РК на эту должность назначен Нуржан Жумадилов.

Нуржан Сайлаубекович Жумадилов родился в 1969 году в с. Тарбагатай Аягозского района ВКО. Высшее образование получил в Усть-Каменогорском строительно-дорожном институте и ВКГТУ им. Д. Серикбаева по специальностям «инженер-строитель» и «бакалавр экономики и бизнеса».

Трудовой путь начал в 1993 году дорожным мастером в ДЭУ-25 Аягозского района. Спустя время стал прорабом, а позже – начальником производственно-технического отдела этой организации.

В 2001 году начал руководить дорожно-эксплуатационным участком 71 Восточно-Казахстанского областного филиала РГП «Казахавтодор».

С 2006 по 2009 год возглавлял отделы контроля качества и приёмки работ Восточно-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог.

С 2009 года по настоящее время руководил Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области.

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