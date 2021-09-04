Новый руководитель

Назначен руководитель Управления культуры Восточно-Казахстанской области.

На основании конкурсного отбора на должность руководителя областного управления культуры назначен Нурболат Ахметжанов.

Нурболат Кадырович Ахметжанов родился в селе Акжал Чарского района в 1963 году, образование – высшее, квалификация по специальности «концертный исполнитель», «преподаватель», «бакалавр юрис—

пруденции». Окончил Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

С 1990 по 1998 год работал концертмейстером, директором оркестра, артистом оркестра в Павлодарской областной филармонии.

Государственную службу начинал в 1998 году заместителем начальника Управления культуры Павлодарской области.

С 2002 по 2006 год работал руководителем управления народного творчества и региональной политики Министерства культуры, главным консультантом отдела законодательства в аппарате Мажилиса Парламента РК.

С 2006 по 2014 год трудился заместителем директора департамента искусств, заместителем директора департамента анализа и стратегического планирования Министерства культуры, руководителем Управления культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области.

С 2015 по 2017 год занимал должности советника заместителя Премьер-министра РК, заместителя директора департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта.

С 2017 по 2020 год был заместителем директора по обеспечению сохранности историко-культурных объектов и инновационному развитию, директором Республиканского государственного казенного предприятия «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Азрет Султан» г. Туркестан.

С июня 2020 года работал и.о. директора Республиканского государственного казённого предприятия «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Берел».

Пресс-служба акимата ВКО