Спортсменка клуба Altay Athletics Жанна Мамажанова обновила рекорд Казахстана в марафоне.

Легкоатлетка блистательно выступила на Роттердамском марафоне, заняла третье место и установила новый рекорд страны. Она финишировала с результатом 2 часа 26 минут 54 секунды. Напомним, предыдущий рекорд, который был установлен 15 ноября 1987 года, принадлежал Зое Ивановой.

– Нет слов, одни эмоции. Просто спасибо большое за поддержку и ваши поздравления, – написала на своей странице в Instagram Жанна Мамажанова. – Вместе с профессиональным клубом Altay Athletics мы стараемся делать всё во благо нашей королевы спорта – лёгкой атлетики.

По информации клуба, это первый марафон Мамажановой в нынешнем сезоне. Показав отличный результат на соревнованиях в Нидерландах, она получила возможность участвовать в чемпионате мира в Орегоне (США), который пройдёт с 15 по 24 июля.

Гульжан Естаева

Фото клуба Altay Athletics