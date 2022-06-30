Новый подход к делу

«Чтобы решить проблему сбора и переработки твёрдых бытовых отходов, необходимо менять существующую систему», считают в акимате Усть-Каменогорска. Первый шаг – разработка программы управления ТБО.

Мероприятия по улучшению санитарного состояния областного центра ведутся уже несколько лет. К примеру, начато внедрение системы раздельного сбора мусора ТБО, дополнительно установлено 1274 контейнера, на стадии завершения строительство сортировочной линии. На днях начнутся пуско-наладочные работы. После запуска сортировочной линии планируется наладить процесс частичной сортировки отходов с действующего полигона.

Также до конца 2024 года намечено построить новый санитарный полигон для областного центра в восьми километрах от посёлка К. Кайсенова. Здесь будет работать комплекс биологической обработки отходов.

Однако всё это может не принести должного результата, если не обеспечить систематизированный своевременный сбор и вывоз ТБО с территории Усть-Каменогорска.

…Множество пластиковых бутылок, пищевых отходов, полиэтиленовых пакетов и золы… Такую картину наблюдают жители областного центра каждый день. Причина заключается в том, что мусоровывозящие компании не справляются со взятыми на себя обязательствами.

Местные исполнительные органы не могут существенно повлиять на ситуацию, поскольку реальных полномочий у них нет. Предпринимаемые меры носят ситуационный характер. Чтобы решить общегородскую проблему раз и навсегда, в городском акимате предложили изменить существующую систему сбора, вывоза и утилизации твёрдых бытовых отходов.

– Реальная ситуация показывает неэффективную работу мусоровывозящих компаний, – отметил аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. – Техникой и мусорными контейнерами организации обеспечены, также сделан ремонт на контейнерных площадках. Но эффекта нет. Договоры не заключаются. Те, с кем есть договорные обязательства, мусор вовремя не вывозят. Поэтому необходимо кардинально менять существующую систему. Время показало – прежняя форма работы привела только к проблемам и нам надо начинать активную фазу преобразования всей системы. Первый этап работы – разработка программы управления ТБО в Усть-Каменогорске.

По словам главы областного центра, в программе должны быть перечислены все точки сбора твёрдых бытовых отходов, на каждую прописано количество контейнеров, маршруты и регулярность. Ещё одно важное требование – на площадке должны стоять контейнеры по количеству жителей.

Затем на конкурсной основе определят мусоровывозящую организацию для каждой контейнерной площадки.

Отметим, провести разработку Программы управления ТБО и конкурсные процедуры планируется до конца этого года. Затем начнётся активная работа с населением по разработанным алгоритмам.

– Сейчас иметь договор на вывоз мусора – обязанность каждого по закону, – резюмировал Жаксылык Омар. – Но я считаю, мы пока не имеем морального права требовать что-то от людей. Пока не разработали стандарты, которые должны, пока не наладили работу по справедливости, пока не снабдили город достаточным количеством контейнеров, мы не можем требовать и штрафовать людей.

После того как все намеченные планы воплотятся в жизнь, будет создана рабочая группа, в которую войдут специалисты акимата и полиции. Они будут выяснять, по какой причине некоторые жители не заключают договоры по вывозу мусора, и работать над устранением существующей проблемы.

Татьяна Кравченко

Фото Ермека Имангазинова