Новый облик моногорода

Без преувеличения можно сказать, что открыта новая страница истории города Серебрянска района Алтай. Впервые за много лет здесь началось строительство и реконструкция спортивных и культурных объектов.

С ходом реализации важных социальных проектов ознакомился аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, посетив Серебрянск в рамках рабочей поездки. Глава региона побывал на месте строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Отметим, что в новом здании, строящемся за счёт областного бюджета, разместятся залы для занятий единоборствами, лёгкой атлетикой, игровыми видами спорта. Также здесь будут футбольное поле с покрытием и четыре беговые дрожки на 400 метров, соответствующие международным стандартам.

По информации подрядчиков, на сегодняшний день строительно-монтажные работы выполнены на 20 процентов. Планируется, что в первом квартале следующего года объект введут в эксплуатацию. У жителей моногорода появится возможность не только заниматься любимыми видами спорта, но и в полной мере реализовать свой спортивный потенциал, участвуя в различных спортивных соревнованиях.

Радостное событие ждёт горожан этой осенью – сразу несколько семей получат ключи от новых домов.

Напомним, в Серебрянске по программе «Одноэтажный Восток» возводят пять индивидуальных жилых домов: два – по улице Победы, три – по улице А. Молдагуловой. Общая площадь одного дома будет составлять порядка 90 квадратных метров, земельный участок – десять соток. О начале строительства мы подробно рассказывали своим читателям в предыдущих номерах, посетив стройплощадки в тот момент, когда закладывался фундамент будущих строений.

Планируется, что уже осенью этого года дома обретут своих хозяев. Первыми новоселье справят многодетные семьи. Следующие на очереди – врачи, учителя, работники культуры и выпускники детских домов. К слову, чтобы решить жилищный вопрос, районный акимат выкупил здание общежития бывшей швейной фабрики. В планах – отремонтировать сорок двухкомнатных квартир под ключ. Таким образом в регионе намерены восполнить дефицит специалистов.

Глава региона посетил и другие объекты моногорода, один из них – бывший городской пляж. Даниал Ахметов поручил подготовить проект по его реконструкции. В будущем планируется обустроить берег Иртыша для комфортного отдыха горожан.

Аким области ознакомился с проектным решением по реконструкции административного здания Серебрянского завода неорганических производств. Отметим, что после проведённых работ здесь откроется новый Дом культуры. Проект предполагает, что на первом этаже расположится филиал управления координации занятости и социальных программ, на втором и третьем – различные кружки, творческие студии и музыкальная школа. На четвёртом и пятом этажах планируется открыть спортивные секции. Также проект предусматривает реставрацию концертного зала.

– Таким образом, горожане получат новый культурно-спортивный объект, – отметил Даниал Ахметов. – Тем более, что в этом есть острая необходимость. Только в музыкальной школе города занимаются 350 детей. Работы по благоустройству Серебрянска мы будем продолжать, в прошлом году отремонтированы дороги, решены все вопросы теплоснабжения. Решение жилищных и других вопросов города находится на моём постоянном контроле.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы акимата ВКО

Район Алтай