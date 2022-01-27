Новый облик города

Масштабное благоустройство ждёт Усть-Каменогорск. Здесь планируют построить уникальную зону отдыха – Бульварное кольцо.

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар представил главе региона Даниалу Ахметову новые проекты по благоустройству областного центра. Один из них – строительство Бульварного кольца, в которое войдут четыре улицы: Мызы, Новаторов, Бурова и Кабанбай батыра. Об этом глава региона сообщил на официальной странице в сети Instagram.

«Ни в одном городе Казахстана нет подобного проекта, и мы будем первыми, кто создаст действительно уникальную зону отдыха для горожан. Она будет оснащена беговыми и велодорожками, сухими фонтанами, которые очень нравятся детям», – написал Даниал Ахметов.

Помимо этого, сообщается, что на Бульварном кольце разместят малые архитектурные объекты и скульптуры разных эпох – от классики до авангарда. Само кольцо будет иметь выход на набережную Иртыша.

Ещё один значимый проект – благоустройство территории возле здания «Ертiс концерт». Так, в скором времени там появятся площадки для проведения открытых концертов и других мероприятий на воздухе. Старый фонтан заменят шесть новых сухих фонтанов.

«Оба новых проекта по благоустройству мы постараемся реализовать в кратчайшие сроки, и я убеждён, что они станут не просто любимыми местами отдыха для горожан и гостей областного центра, а неповторимыми и узнаваемыми с первого взгляда», – резюмировал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Также глава региона отметил, что все новаторские идеи по поводу улучшения облика Усть-Каменогорска принимаются и рассматриваются.

Александра Исаева