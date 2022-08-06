Новый масштаб благотворительности

Председатель общественного фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев встретился с представителями общественности Восточного Казахстана. Встреча прошла в колонном зале ВКТУ им. Д. Серикбаева.

На заседании круглого стола с участием представителей неправительственного сектора, бизнеса, государственных органов, депутатов городского и областного маслихатов и средств массовой информации присутствовали также депутат Сената Парламента Республики Казахстан Ольга Булавкина и заместитель акима Восточно-Казахстанской области Шакарым Буктугутов.

– Как известно, в январе 2022 года по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева создан общественный социальный фонд «Қазақстан халқына» для решения проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки. Фонд создан с целью решения острых проблем казахстанского общества, которые требуют наибольшего внимания ввиду срочности ситуаций и уязвимости граждан, которые в них попали, – сказал Шакарым Буктугутов, открывая заседание круглого стола.

Болат Жамишев рассказал о цели создания фонда и более подробно остановился на каждом из проектов, которые на сегодняшний день осуществляет ОФ «Қазақстан халқына».

– В сентябре текущего года мы планируем провести онлайн Национальную благотворительную конференцию, которая объединит тысячи представителей гражданского общества, Правительства, местных исполнительных органов, депутатов разных уровней с тем, чтобы обсудить концепцию фонда, – сказал он.

Как отметил Болат Жамишев, целью подобных мероприятий является информирование казахстанцев о проводимой работе и мерах социальной поддержки помимо того, что предусмотрено государственными программами. Рассказывая о проектах в сфере образования, здравоохранения, развития спорта, председатель фонда подчеркнул, что ни одна неправительственная организация либо физическое лицо напрямую не получают средства на свои счета. К примеру, если говорить об оснащении спортивного зала, то конечная оплата идёт именно поставщику оборудования.

– У нас большие финансовые ресурсы, но эти ресурсы правильнее использовать для каких-то системных мер, эффективность которых могли бы почувствовать все. Это должно быть важно для страны в целом, для каждого члена общества, – дополнил Болат Жамишев.

Одной из инициатив фонда, о которых он рассказал в ходе встречи, стало выделение дополнительных грантов для абитуриентов, которые набрали достаточное количество баллов для получения государственного гранта, но не прошли по конкурсу и относятся к уязвимым слоям населения, выходцам из многодетных, малоимущих семей и так далее. Приоритет при этом будет у абитуриентов из сельской местности. Точное количество грантов, по словам спикера, станет известно после заседания попечительского совета в начале следующей недели. Не останутся без внимания и студенты, уже обучающиеся в вузах, для них тоже выделят полторы тысячи грантов.

Болат Жамишев отдельно остановился на проектах в сфере здравоохранения и социальной защиты, таких как обеспечение лекарственными средствами детей с редкими (орфанными) и тяжёлыми заболеваниями, предоставление бесплатных современных протезов для детей и молодёжи до 29 лет, которые обратятся в фонд. Бионические протезы будут изготавливать казахстанские предприятия, они полностью доказали свою состоятельность и высокое качество изготавливаемых товаров.

Также в ходе заседания круглого стола затронут вопрос донорства, поскольку за помощью в фонд обращаются и люди, нуждающиеся в пересадке жизненно важных органов. Они просят направить их за границу, поскольку в Казахстане законодательство практически не позволяет проведение трупного донорства. Для решения данного вопроса, по мнению специалистов, нужно принять соответствующий закон, и это уже не в ведении фонда.

В ходе встречи прозвучало множество вопросов и просьб о помощи в решении тех или иных проблем от представителей различных общественных организаций и фондов ВКО в экологической, социальной, культурной сфере, в здравоохранении и образовании.

Деятельность фонда никоим образом не является заменой функции государства в области социального обеспечения, особый акцент на этом сделала сенатор Ольга Булавкина.

– Речь сегодня идёт не о том, что фонду некуда девать средства, а о том, насколько важно помочь при реализации гражданских инициатив именно в тех проектах, в которых сегодня не хватает, возможно, законодательной базы, каких-то нормативно-правовых актов, – отметила Ольга Александровна.

В завершение заседания круглого стола подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между общественным фондом «Қазақстан халқына» и акиматом Восточно-Казахстанской области.

Аяужан Утеулинова

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