Новый хоккейный корт

Сбылась давняя мечта любителей хоккея в селе Тарханка – теперь у ребятни и взрослых появилась возможность гонять шайбу в новой, отвечающей современным стандартам хоккейной коробке.

Спортивное сооружение появилось благодаря местным активистам, неравнодушным жителям и финансовым вложениям депутата районного маслихата, директора ТОО «Семена масличных» Фёдора Цыбенко.

– Выражаю огромную благодарность всем, кто принимал активное участие в строительстве хоккейной коробки, – отметила аким Глубоковского района Тамара Рахимжанова на открытии спортивного объекта. – Не каждый населённый пункт может похвастаться хоккейной коробкой, тем более такого качества. Очень важно, когда у взрослых и детей есть возможность заниматься спортом и с пользой для здоровья проводить свободное время.

Местные любители зимнего вида спорта выразили уверенность, что наличие современного хоккейного корта станет хорошим стимулом для будущих спортивных достижений и позволит проводить в селе различные соревнования.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район