Новый год по-корейски

Яркий онлайн-концерт, посвящённый корейскому празднику Сольналь, прошёл в Доме дружбы – центре общественного согласия ВКО. Значимость торжеству придал тот факт, что в Год 30-летия Независимости РК корейцы региона отмечают 30 лет Ассоциации корейцев Восточного Казахстана.

Праздник Сольналь – Новый год по Восточному (Лунному) календарю, стал доброй традицией для представителей разных этносов. На протяжении 30 лет это торжество организует Ассоциация корейцев ВКО. На этот раз вместо пышного застолья с народными забавами, песнями и танцами, пришлось ограничиться онлайн-концертом в соцсетях.

– Сольналь – это пример преемственности поколений и культур, – сообщила председатель Ассоциации корейцев Восточного Казахстана Юлия Кунст. – Нам пришлось изменить формат, но его плюс в том, что в празднике смогли принять участие большее количество людей, присоединившись к трансляции в соцсетях. Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2021 Годом 30-летия Независимости Республики Казахстан. Для корейцев региона этот год ознаменован также юбилеем нашего филиала.

Председатель Совета старейшин «Нойндан» Виктор Ким пожелал всем собравшимся здоровья, удачи, процветания и тепла.

– Новый год по Лунному календарю празднует вся Юго-Восточная Азия, – подчеркнул Виктор Ким. – В Казахстане созданы условия, чтобы люди разных этносов могли сохранять свои обычаи. Пример тому – праздник Сольналь, который сплачивает представителей всех национальностей.

По словам заместителя директора областного Дома дружбы – центра общественного согласия Равиля Юнусова, в регионе всем этнокультурным объединениям уютно, комфортно.

– Чем лучше мы узнаём традиции друг друга, тем больше уважаем и понимаем людей вокруг, – подчеркнул Равиль Юнусов. – Здорово, что можно отметить не только Новый год в ночь на 1 января, но Старый Новый год, корейский праздник Сольналь и тюркский день весеннего равноденствия Наурыз.

Председатель русского этнокультурного объединения Вера Правдина также поблагодарила за шанс ближе ознакомиться с культурой потомков Страны утренней свежести.

Мероприятие продолжила концертная программа. Зрителей порадовал творческий номер самульнори – традиционной игры на корейских барабанах, а также вокальные композиции в исполнении Эльзы Цой, Тамары Нам, Галины Хан, Риммы Ким и других вокалистов.

Для сторонников Восточного календаря первые лунные сутки первого лунного месяца – особенное время, волшебное, когда можно смело загадывать желания.

По мнению астрологов, наступивший 2021 Год Белого Металлического Быка будет удачным, благодатным, спокойным, полным любви, радости и преданности. Энергия Металла укрепит материальное и семейное благополучие, позволит достичь успеха в карьере. Главное – верить в себя, упорно трудиться, быть честным и настойчивым, а также сохранять гармонию и силу духа.

Лунный Новый год впервые стали отмечать в Поднебесной. Позже эта традиция распространилась по всему миру, поэтому праздник называют китайским, однако его отмечают маньчжуры, монголы, дауры и другие этносы.

В целом, Сольналь – это символ семейного единства. Поэтому к торжеству тщательно готовятся и отмечают его в кругу родственников, обязательно с родителями.

В этот праздничный день надевают национальные костюмы или новую одежду, проводят церемонию «чхаре» (поклонение духу предков с просьбой о защите клана), а также обряд «сибэ» (глубокий поклон молодых членов семьи старшему поколению). В свою очередь старшие дают благословение и дарят деньги.

Ева Ким

Фото автора