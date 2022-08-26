Новый год – новые правила

Узнала о продлении учебного года. Как теперь будут учиться школьники и сколько времени отводится им на отдых на каникулах?

Майра Кусаинова, Шемонаихинский район

В 2022-2023 учебном году все школы области перейдут на пятидневную учебную неделю. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления образования Восточно-Казахстанской области Динара Шаухина.

Теперь учителя и учащиеся будут отдыхать два дня в неделю – в субботу и воскресенье.

Также предстоящий учебный год решено продлить на две недели за счёт сокращения каникулярных дней. Так, ранее зимние каникулы составляли 11 дней, теперь их продолжительность – 9 дней. На весенних каникулах школьникам было предоставлено 12 дней отдыха, теперь – девять. Сократились и самые длинные каникулы – летние – вместо 98 дней в распоряжении учеников будет 92 дня. Продолжительность осенних каникул осталась прежней – семь дней.

Таким образом, если сложить все дни выходных, праздников и каникул, получится, что дети будут учиться 173 дня, а отдыхать – 192.

Эти новшества сделаны для того, чтобы уменьшить нагрузку на школьников в учебное время и конечно, это положительно скажется на качестве учебного процесса, а также здоровье и самочувствие детей.