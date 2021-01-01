Новый год на «удалёнке»? 

Весь мир ждёт наступления 2021 года и готовится попрощаться со сложным пандемическим 2020-м. К встрече Нового года под знаком Белого Металлического Быка необходимо тщательно подготовиться.

Как встретишь Новый год, так его и проведёшь – гласит народная поговорка. Каждая мелочь имеет значение – блюда, декор помещения, сервировка стола, наряд. А самое главное – хорошее праздничное настроение и возможность дарить подарки и позитив родным и близким.

Поверьте, стоит проявить лишь немного креатива – и домашняя вечеринка в кругу близких может стать одной из самых весёлых, тёплых и незабываемых. Мы предлагаем вам несколько вариантов. Вдохновляйтесь и не забывайте беречься от COVID!

В СТИЛЕ РЕТРО

Этот праздник у каждого вызывает лёгкую ностальгию. Вспоминается, как в детстве трудно было уснуть в ожидании утра и подарка от Деда Мороза. Или как украшали ёлку дождиком и игрушками из бабушкиного шкафа. А ещё – новогодний стол с селёдкой под шубой, холодцом и оливье…

Если договориться с семьёй и друзьями устроить такой своеобразный флешбэк, то можно встретить 2021-й в чудесной атмосфере. Всё, что вам нужно, – приготовить традиционные блюда, включить по центральным каналам знаменитые новогодние фильмы, не забыть про «Пять минут» и другие зимние музыкальные хиты. А также придумать, какой наряд из бабушкиного сундука вы на себя наденете, ретро уже давно в моде.

ДЖУНГЛИ. СКАЗКИ. СУПЕРГЕРОИ

Если вы отмечаете Новый год с детьми, то эта идея вам подойдёт. Предложите близким переодеться в костюмы животных, сделать грим и тогда ваша квартира на несколько часов превратится в джунгли. Стоит ли говорить, какие весёлые снимки получатся во время праздника!

Если же маленькие члены вашей семьи мечтают стать Эльзой из «Холодного сердца» или любым другим диснеевским персонажем, устройте праздник сказочных персонажей. У вас дома живут фанаты комиксов? Супергеройская вечеринка прекрасно впишется в праздник, в который принято загадывать желания. Взрослые могут спокойно посидеть за столом – детей не придётся развлекать, поскольку они сделают это сами.

МЕКСИКАНСКАЯ ВЕЧЕРИНКА

На самом деле приготовить кесадилью и буррито, а также поставить на стол начос и гуакамоле не так уж и сложно. Даже легче, чем нарезать 31 декабря ведро салата. А уж если среди ваших друзей есть любители текилы, то вы просто обязаны устроить мексиканскую вечеринку. Костюмы могут быть яркими и совершенно разнообразными – от цветочных венков до пончо. Необычное меню также обрадует гостей и членов семьи, которым изрядно поднадоели одни и те же блюда каждый Новый год.

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Новый год приближается, а похрустывающий под ногами белый снег так и просит не замыкаться в четырёх стенах, а, наоборот, выходить на улицу. Встречать Новый год под чистым небом? А почему бы и нет? Успеете ещё насидеться за праздничным столом! Соберите в корзинку для пикника бутерброды, термосы с горячим чаем или кофе, бутылку шампанского, одевайтесь потеплее – и на улицу!

Хорошо, если там вас будет ждать празднично наряженная ёлка. Если она не выросла поблизости, нарядите маленькую искусственную. Итак, наша задача – не просто отметить Новый год, а сделать это максимально весело и активно.

Устройте детям соревнования и эстафеты, лепите снеговиков, играйте в снежки, а ровно в полночь всем задание: «Громко прокричать своё желание». И тот, кто крикнет громче всех, наверняка будет вознаграждён исполнением мечты в следующем году. Во всяком случае, хотелось бы на это надеяться.

СЕМЕЙНЫЙ ФИЛЬМ

Ах, всё не то! – воскликнут те, кому и идти никуда не хочется в новогоднюю ночь, и вечеринки не по душе. Но и вечер перед телевизором порядком поднадоел. Что делать? Оставайтесь дома, но составьте свою программу развлечений. Вообще не зря Новый год называют семейным праздником, и наверняка не всем в этот день хочется безудержного веселья и суматохи.

Что ж, не надо себя заставлять. Соберитесь тёплой компанией самых близких друзей и родственников и устройте небольшое шоу-представление.

Во-первых, можно подготовить презентацию или стенгазету про каждого члена семьи. Даже снять любительский фильм, где каждый из родственников (в том числе и те, кто не присутствует с вами за одним столом) запишет на видео душевное пожелание всем членам вашей большой и дружной семьи.

Итак, пожелания собраны, остаётся смонтировать фильм. Не умеете монтировать? Просто сделайте несколько не связанных между собой роликов с поздравлениями и будете включать их время от времени на протяжении всей ночи. Главное, чтобы речи не были длинными и затянутыми. Пожелания можно заменить и просто тостами. Главное – чувствовать, что вы вместе.

ПРЕМИЯ «ИТОГИ ГОДА»

Сегодня каждый считает своим долгом рассказать об итогах уходящего года в своих аккаунтах в популярных соцсетях, а если устроить в новогоднюю ночь вручение премии для своих друзей? Один или несколько членов вашей семьи могут подготовить номинации и распечатать грамоты для особо отличившихся. Номинации могут быть не только стандартными, но и смешными, например «Самое смешное видео», «Самый эпичный провал» или «Самая смешная шутка». Креатив с вариантами номинаций, исходя из интересов вашей компании, естественно, приветствуется. Если подойти к празднованию Нового года как к церемонии награждения и вручить гостям памятные грамоты, то, поверьте, лучшие (или смешные и нелепые) события в году запомнятся им навсегда, как и сама вечеринка.

ЧТО НАДЕТЬ?

Поскольку речь идёт о годе Металлического Быка, оттенки праздничных нарядов должны быть выдержаны в соответствующих тонах. Это могут быть лёгкие мини-платья в светлых оттенках, которые слегка разбавлены металлическим блеском, присутствующим в туфлях и аксессуарах.

Желательно использовать одежду, которая изготовлена из материалов натурального происхождения, к ним относится хлопок, шёлк, мех.

Не перегружайте образ. Стоит воздержаться от ярких нарядов, особенно в красном, бордовом цвете, а также в оттенке фуксия, в противном случае бык может разгневаться.

Кстати, аналогичная цветовая гамма должна преобладать в оформлении жилища к празднику. Вообще, допустимо использовать белый, серый, коричневый цвета. Также идеально впишется зелёная, голубая палитра.

СЕРВИРОВКА СТОЛА

Новогодний стол – неотъемлемая часть праздника. Чтобы угодить Белому Быку, к сервировке стола есть некоторые требования, хотя они и незначительны.

Из неё следует полностью исключить красный цвет. Это цвет тревоги, он может разозлить символ года. Предпочтение следует отдать кофе с молоком, серо-голубому, классическому серому, синему, различным сочетаниям с белым.

При сервировке стола дизайнеры рекомендуют использовать не более трёх ярких оттенков. Предпочтение необходимо отдать двум контрастным тонам: первый будет базовым, а второй – акцентным. При этом учитывайте цветовую гамму посуды. И самое главное правило – сервировка новогоднего стола должна гармонично вписываться в интерьер комнаты.

Поместите в центр стола небольшую фигурку Быка. Такое несложное действие привлекает удачу.

ЧТОБЫ УГОДИТЬ ХОЗЯИНУ ГОДА

Символ 2021 года – большой любитель поесть, но Бык – животное травоядное, поэтому в меню обязательно должно быть много зелени – укроп, петрушка, листья салата и так далее. Лучше воздержаться от приготовления блюд, содержащих говядину или телятину.

Во время встречи 2021 года не следует злоупотреблять алкоголем. Бык не переносит пьяных людей и может прийти в ярость. Всё должно быть в меру.

Все эти рекомендации позволят задобрить Быка и провести Новый год счастливо!

Бахыт Сарсембаева