Новый глава района

Жарминский район возглавил Нурымбет Сактаганов.

По согласованию с депутатами районного маслихата распоряжением акима Восточно-Казахстанской области акимом Жарминского района назначен Нурымбет Сактаганов.

Представляя местному активу нового руководителя, Даниал Ахметов отметил его большой опыт работы на различных руководящих должностях регионального и республиканского уровня.

Н. А. Сактаганов окончил Кызылординский педагогический институт, затем аграрно-технический колледж, институт экономики, статистики и информации. Имеет дипломы учителя, бухгалтера, юриста.

Трудовую деятельность начал в 1992 году учителем средней школы № 172 города Кызыл-Орда (ныне – Кызылорда).

С 1995 по 2001 год работал в таможенном управлении по Кызылординской области, затем в таможенном комитете Министерства государственных доходов.

В послужном списке Нурымбета Амановича значатся такие должности, как главный инспектор Представительства Правительства в Парламенте РК, начальник отдела, советник министра экономики и бюджетного планирования, заместитель председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения, государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

Нурымбет Сактаганов работал также первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области, акимом Уланского района и города Семея.

Глава региона выразил надежду, что опыт работы на государственной службе позволит новому акиму выполнять все поставленные перед ним задачи по комплексному социально-экономическому развитию Жарминского района.

– Одними из важнейших остаются задачи по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, поддержке предпринимательства, повышению качества жизни и увеличению доходов населения, – сказал Даниал Ахметов.

Вместе с тем он поблагодарил за проделанную работу бывшего главу района Ахметкали Нургожина.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район