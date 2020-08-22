Новый дизайн проспекта

В Усть-Каменогорске вдоль проспекта Нурсултана Назарбаева ведётся реконструкция пешеходной зоны.

Работы по благоустройству пешеходной дорожки с обеих сторон этого проспекта между улицами Стахановская и Металлургов начались в конце июля в рамках программы «Дорожная карта занятости».

По информации директора подрядной организации ТОО «МК-Corporation» Бекзата Турдыбаева, пешеходная зона будет расширена с трёх до семи метров.

– На месте старого асфальта мы выкладываем разноцветную брусчатку, – сообщил Бекзат Турдыбаев. – Также здесь установят скамейки, урны, опоры освещения, идёт работа по замене старого ограждения на новое.

Стоит отметить, что изначально предполагалось проводить демонтажные и монтажные работы по очереди вдоль каждого из домов. Но из-за задержки поставки материалов из-за пандемии коронавирусной инфекции подрядчик принял решение полностью демонтировать все дорожки, а затем перейти к укладке брусчатки, установке ограждений и другим работам.

– После демонтажа одной стороны мы не могли ждать, когда придёт материал, – пояснил директор ТОО «МК-Corporation».

Добавим, что планируемый срок завершения реконструкции пешеходной зоны – конец сентября. Также, по словам Бекзата Турдыбаева, компания в течение трёх лет будет проводить гарантийное обслуживание объекта.

Татьяна Кравченко