Новый атрибут школьной формы

Необычный, немного нереалистичный 2020-й год продолжает проверять человечество на дисциплинированность. Взрослому населению Казахстана, дважды побывавшему на карантине, можно сказать, этот экзамен пришлось пересдавать. Как поведут себя дети, которым Минздрав предписал ходить в школу в масках?

Буквально через несколько дней детвора Восточного Казахстана переступит пороги своих школ. Во всяком случае, те младшеклассники, чьи родители написали соответствующие заявления. И если МОН разрешил им самим выбирать, в какой одежде посещать альма-матер, то Минздрав однозначно назвал обязательным атрибутом школьника медицинскую маску.

– Перчатки детям носить не обязательно. Это очередной фейк, распространяемый в соцсетях. А вот маски на уроках носить надо. Дети болеют реже взрослых, но являются переносчиками, могут заразить людей более старшего возраста, – сказал на брифинге в СЦК официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов.

Индивидуальными средствами защиты с учётом того, что их нужно менять каждые два-три часа, детей должны обеспечить родители. Хотя Багдат Коджахметов обещал донести этот вопрос до руководства. И есть слабая надежда, что обеспечение школьников масками включат в бюджетные расходы.

Кстати, на днях Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщили, что детям младше пяти лет не обязательно носить медицинские маски в условиях распространения коронавируса. А вот при решении использовать маску ребёнку от 6 до 11 лет следует учитывать ряд факторов. В частности, уровень распространения вируса в месте, где он проживает, способность ребенка безопасно и правильно пользоваться маской, контроль со стороны взрослых, доступ к защитным маскам и возможность менять их и стирать.

Дети 12 лет и старше должны носить маски наравне со взрослыми, рекомендовали в ВОЗ.

Ещё одним спикером на брифинге в СЦК была председатель правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», доктор медицинских наук Риза Боранбаева. Она сообщила, что в Казахстане разработали отдельный протокол лечения COVID-19 у детей. По её словам, отныне в стране будет три отдельных протокола – для детей, взрослых и беременных.

– Диагностика и лечение детей ранее входили в общий протокол. Сейчас детский протокол разработан, его расширили и систематизировали, включили туда мультивоспалительный синдром. Я думаю, что этот протокол в течение недели будет утвержден, – пояснила Р. Боранбаева.

Она ещё раз подчеркнула, что дети COVID-19 болеют реже, чем взрослые. У них менее выражена клиническая симптоматика, они реже требуют госпитализации и заболевание у них протекает чаще в бессимптомной и лёгкой форме, хотя не исключаются случаи тяжёлого течения.

По данным Минздрава, с начала пандемии в Казахстане заболели коронавирусной инфекцией около 2 500 детей, из них новорождённых – 111. У 80 процентов детей COVID-19 протекал в бессимптомной и лёгкой форме, 20 процентов пациентов перенесли заболевание в среднетяжёлой и тяжёлой формах. В основном это были дети с тяжёлыми сопутствующими хроническими заболеваниями, которые усугубляли течение COVID-19. Летальных исходов среди детей не отмечалось. Но появился мало изученный пока синдром.

– В апреле-мае 2020 года в странах, где отмечался высокий уровень заболеваемости COVID-19, у детей после перенесённой коронавирусной инфекции стало регистрироваться новое заболевание в форме педиатрического мультисистемного воспалительного синдрома (МВС), временно ассоциированного с COVID-19. Это больше постинфекционный синдром, который развивается у детей через 3–5 недель после перенесённого COVID-19, – разъяснила Риза Боранбаева.

Мультисистемный воспалительный синдром также называют Кавасаки подобный синдром, так как он имеет клиническое сходство с болезнью, названной в честь японского врача. Но существуют определённые различия. Главный – МВС подвержены подростки и молодые люди до 21 года.

– Важным для благополучного лечения МВС является ранняя диагностика и своевременно начатая терапия. Основными клиническими симптомами Кавасаки подобного синдрома являются высокая температура в течение 24 часов и поражение двух или более систем органов в сочетании с лабораторными доказательствами воспаления и эпидемиологических данных, – отметила педиатр.

При подозрении на МВС ребенок обязательно должен быть госпитализирован. Диагностика и лечение пациентов с Кавасаки подобным синдромом проходит под наблюдением мультидисциплинарной команды специалистов различного педиатрического профиля: инфекциониста, ревматолога, кардиолога, гематолога, реаниматолога.

– Ранняя диагностика и свое-временная медицинская помощь в большинстве случаев приводят к благоприятному исходу и выздоровлению ребёнка, – подчеркнула Риза Боранбаева.

На 23 августа, день проведения брифинга, в Казахстане было диагностировано 16 случаев МВС у детей. Половина из них уже выписаны, остальные получают лечение в многопрофильных детских больницах.

Айгуль Биданова

Бакытгуль Бельбаева