Новый асфальт

Завершен ремонт дороги по направлению Урджар – Кызылту.

В рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» на автодороге Урджар – Кызылту протяженностью 9,5 километра произвели укладку асфальта. Как выяснилось, до настоящего времени этот участок ни разу не ремонтировался. В текущем году ситуация изменилась. Долгожданный ремонт провело ТОО «Ярус».

– Дорожно-строительные работы на территории района продолжатся. Все это делается для комфорта и благополучия жителей, – подчеркнул аким Урджарского района Нуржан Токсеитов.

Также глава района предложил заасфальтировать дорогу, ведущую к сельской школе.

Кроме того, в селе Кызылту близится к завершению строительство поля для игры в мини-футбол. Местные жители с нетерпением ждут окончания работ.

Гульжан Естаева

Урджарский район