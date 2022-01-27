Новый аким района

Одним из самых молодых акимов в Восточном Казахстане стал бывший председатель СПК «Ертiс». 34-летний Эльдар Тумашинов возглавил Глубоковский район.

Аким области Даниал Ахметов по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами районного маслихата представил местному активу нового руководителя района.

– Я очень рад, что у нас появляются молодые управленцы, тем более что в Глубоковском районе сложилась хорошая команда, – отметил аким ВКО. – Эльдар Лукбекович Тумашинов – один из самых молодых акимов районов, но при этом он имеет хороший, позитивный опыт в управленческой работе. За годы работы на разных должностях зарекомендовал себя как высококлассный и ответственный специалист.

Эльдар Тумашинов окончил КазНПУ имени Абая, академию государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 2012 году с должности эксперта-аналитика департамента по международному сотрудничеству ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy.

В различные годы занимал руководящие должности в Алматинском филиале частного учреждения школы политического менеджмента партии «Nur Otan».

В последнее время Эльдар Тумашинов возглавлял СПК «Ертiс». Это компания, которая имеет непосредственное отношение к регулированию и сдерживанию цен на социально значимые продукты питания, поддержке МСБ.

Представляя нового главу района, Даниал Ахметов сделал акцент на задачах, которые нужно решать в первую очередь.

– Работы в округе непочатый край, – подчеркнул аким области. – Основной из них является реализация государственных программ, направленных на улучшение социально-экономических условий населения. Также предстоит объёмная работа по благоустройству сёл и посёлков, ремонту дорог, строительству жилья и социальных объектов.

Глава региона также отметил, что у района большой аграрный потенциал, который необходимо наращивать.

– В следующем году здесь завершится строительство маслоэкстракционного завода мощностью 300 тысяч тонн в год, – сказал Даниал Ахметов. – Это позволит агропромышленному комплексу региона выйти на новый уровень.

Присутствующие пожелали новому акиму Глубоковского района успехов в работе, направленной во благо населения района.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников