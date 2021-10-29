Новые возможности для сельчан

Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов прибыл в Восточный Казахстан с рабочей поездкой.

Министр ознакомился с ходом реализации в регионе государственных программ, направленных на развитие транспортно-логистической инфраструктуры, посетил несколько социально важных объектов, ремонт и строительство которых были проведены в рамках государственного проекта «Ауыл – ел бесігі».

Напомним, в соответствии с данной программой решается множество задач по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, обеспечению доступности сельских жителей к социальным благам и государственным услугам, повышается качество жизни. Так, по проекту «Ауыл – ел бесігі» в Восточном Казахстане строятся дороги, проводится реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, создаются рабочие места.

Бейбут Атамкулов посетил Бакырчикскую среднюю школу в посёлке Ауэзов Жарминского района, где в прошлом году по программе развития сельской местности был проведён капитальный ремонт, ознакомился с ходом строительства Дома культуры.

После глава МИИР РК побывал на участках реконструкции автодороги Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск протяжённостью 763 километра. Масштабный проект особенно важен для развития туристического кластера Казахстана.

Основные вопросы реализации программы «Ауыл – ел бесігі» в Восточно-Казахстанской области обсудили на заседании с участием заинтересованных сторон. Подробно об этом читайте в следующем номере «Рудного Алтая».

Дарья Антон

Фото из открытых источников