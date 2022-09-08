Новые возможности для предпринимательства

Важным показателем эффективности реального сектора является малый и средний бизнес, а улучшение бизнес-климата и всесторонняя поддержка предпринимательства остается приоритетом работы государства.

Об этом постоянно говорят в высших эшелонах власти. Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» определил направления дальнейшей работы по созданию комфортной предпринимательской среды.

По словам Главы государства, должны быть определены эффективные методы открытого и быстрого выделения земли предпринимателям. Их следует разработать до конца года. Кроме того, необходимо уточнить, есть ли свободные или незастроенные земли в каждом районе и населённом пункте. Эта информация должна быть в открытом доступе для представителей бизнеса. Как отмечает Президент, данные меры повысят конкурентоспособность не только предпринимателей, но и экономики в целом.

Кроме того, серьёзным вопросом для отечественного бизнеса остаётся нехватка кредитных ресурсов. В этом плане Правительству поручено найти конкретные решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование реального сектора.

Во взаимодействии государства и бизнеса Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость перехода к новой модели государственно-частного партнёрства: «Сейчас многие проекты стали детищем отдельных бизнесменов и чиновников. Контракты должны заключаться на открытой и конкурентной основе. Для этого должен быть принят соответствующий закон», – заключил Глава государства. Все эти вопросы долгое время волновали население, активных и инициативных граждан страны.

– С начала текущего года только в Восточно-Казахстанской области в рамках всех государственных программ было просубсидировано и прогарантировано 155 проектов малого и среднего бизнеса на 1,2 млрд тенге. Это способствовало росту объёмов инвестиций в основной капитал на 107,2% и на 116,6% платежей в бюджет от МСБ. Принятие озвученных мер станет толчком к новому витку развития экономики страны, – считает исполнительный секретарь Восточно-Казахстанского областного филиала партии AMANAT Сайрангуль Жумадилова.

Меруерт Бахтиярова