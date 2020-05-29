Енбек

Новые возможности для каждого

By Рудный Алтай
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Рудный Алтай

В районе Алтай в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек» на реализацию новых бизнес-идей планируют выдать  
32 гранта. 

Новые возможности для каждого

В этом году продолжается реализация государственной программы «Еңбек», направленной на обеспечение продуктивной занятости населения.  Приоритетное право на участие отдается молодежи до 29 лет, трудоспособным членам многодетных и малообеспеченных семей, людям с особыми потребностями. 

Программа включает в себя несколько направлений. Первое – обу-чение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям. Центр занятости района Алтай по заявкам работодателей организует курсы, на которых желающие могут получить рабочую профессию бесплатно. К тому же им выплачивается стипендия, а также оплачивается проезд и проживание, если участник программы из другого населенного пункта. 

– В прошлом году обучение прошли 124 человека, на постоянные рабочие места трудоустроены 85, – сообщил директор Центра занятости района Алтай Берикжан Бекбусинов. – В этом планируется обучить 60 человек. 

Второе направление – развитие массового предпринимательства, в котором предусмотрены несколько мер господдержки: обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» и предоставление грантов на безвозмездной и безвозвратной основе размером до 200 МРП. В этом году на реализацию стартового бизнеса планируется выдать 32 гранта.  

 – Граждане, которые хотят получить государственную поддержку в размере до 6 млн тенге, имея залоговое обеспечение, могут получить льготные микрокредиты под шесть процентов годовых на дальнейшее расширение бизнеса и закуп необходимых материалов, – отметил Берикжан Бекбусинов. – В прошлом году было выдано 12 льготных микрокредитов, в этом году средства на эти цели также заложены.  

Третье направление программы – обеспечение занятости. Начата реализация «Дорожной карты занятости – 2020», которая ориентирована на недопущение роста безработицы за счет реализации инфраструктурных проектов. В этом году по району Алтай запланирована реализация 47 проектов с созданием 439 рабочих мест. От Центра занятости – 241 рабочее место с оплатой труда не ниже двух минимальных заработных плат. На сегодняшний день 114 человек направлены на работы по реализации инфраструктурных проектов. 

Также в рамках этого направления студенты, школьники старших классов могут обратиться в Центр занятости и во время летних каникул трудоустроиться на оплачиваемые общественные работы по благоустройству и озеленению района. 

Татьяна Кравченко 

Район Алтай  

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