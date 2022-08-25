Новые возможности

Восточно-Казахстанскую область посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провёл официальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Республики в Республике Казахстан Гинтаутасом Васюлисом.

В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества и взаимовыгодного партнерства между Восточно-Казахстанской областью и Литвой в различных сферах.

– У нас есть большой потенциал для сотрудничества между странами в различных сферах. Это в первую очередь агросектор, транспортная инфраструктура и возобновляемая энергия. Кроме того, рассматриваются варианты партнёрства в деревообработке, химической промышленности и других отраслях экономики, – написал на своей странице в Instagram Даниал Ахметов. – Важно сказать, что наши врачи акушеры-гинекологи повышали свою квалификацию именно в литовских клиниках. Убеждён, что дальнейшее сотрудничество будет плодотворным и позволит внести новый вклад в развитие экономики наших стран.

Также глава региона отметил, что посол высоко оценил природу Восточного Казахстана и промышленный потенциал региона, так как побывал на площадках АО «УМЗ» и ТОО «Казцинк».

Гульжан Естаева