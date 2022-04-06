Депутаты Восточно-Казахстанского областного маслихата единодушно поддержали решение о присвоении наименований вновь образуемым области и районам.

Известие о том, что Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил создать ещё одну область и дать ей название Абайская, жители Семейского региона восприняли с ликованием.

На прошедших публичных слушаниях народные избранники выразили единодушное согласие присвоить вновь образуемой области название Абайская.

– Этого решения мы все ждали много лет, – высказался депутат областного маслихата Серик Байгалиев. – Восстановление статуса области является справедливой и необходимой мерой – у нового региона появятся и новые возможности для развития. Выражу также общее мнение наших земляков: родина великого Абая должна носить его имя.

На карте Восточного Казахстана в ближайшее время появятся ещё две административные единицы – Самарский и Аксуатский районы.

Известно, что при объединении Семипалатинской и Восточно-Казахстанской областей в 1997 году Самарский район был упразднён и присоединён к Кокпектинскому району с соответствующим районным центром.

Сегодня основные населённые пункты бывшего Самарского района находятся на расстоянии более ста километров от районного центра, села Кокпекты, что крайне неудобно для сельчан. Это в значительной степени повлияло на массовый отток населения, особенно, молодого возраста.

Жители села Самарского, написав письмо Главе государства с просьбой разделить Кокпектинский район на два, как это было ранее, получили положительный ответ.

Из состава Кокпектинского района выведут Самарский район с административным центром в селе Самарское, из Тарбагатайского района – Аксуатский район с центром в селе Аксуат.

Бахыт Сарсембаева