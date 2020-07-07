Новые возможности

Всеобъемлющая поддержка Елбасы определила стратегический характер развития агропромышленного комплекса региона.
По инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в 1996 году начались масштабные реформы на селе. Были приняты законы, которые позволили внедрить институт частной собственности, Земельный кодекс, который привел в порядок земельные отношения, введены налоговые преференции для аграриев.
– Наряду с новыми возможностями значительное содействие в развитии оказали недорогие кредитные ресурсы и лизинги сельскохозяйственной техники из средств национального фонда, который появился у Казахстана по инициативе Елбасы, – отметил директор ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» Фарид Абитаев. – Программа «Агробизнес-2020» позволила обеспечить поддержку аграриев новыми инструментами в виде инвестсубсидий, субсидиями на готовую продукцию. Все эти инициативы и программы Елбасы вывели Казахстан в число передовых аграрных держав мира с большим потенциалом роста производства и инвестиций.
С этим согласна глава крестьянского хозяйства «Семена масличных» Людмила Цыбенко, она не раз убеждалась в правильности принятых Елбасы решений, а также дальновидности проводимой им внутренней и внешней политики.
– Мне неоднократно приходилось присутствовать на мероприятиях и встречах с участием Нурсултана Назарбаева, многое читала о Первом Президенте, отслеживала все выступления и программные речи, и у меня сложился образ мудрого политика и выдающегося стратега, – резюмировала Людмила Цыбенко. – Кратко характеризуя состояние экономики в нашей области, Нурсултан Абишевич отметил, что сельское хозяйство давало меньше пяти процентов экономики. После этого озвучил ряд конкретных предложений по подъёму отрасли на должный уровень. В период руководства страной Первого Президента я организовала собственное крестьянское хозяйство. Благодаря государственной поддержке предприятие стабильно развивается и укрепляется, достигая высоких показателей.