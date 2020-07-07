Новые возможности

Всеобъемлющая поддержка Елбасы определила стратегический характер развития агропромышленного комплекса региона.

По инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в 1996 году начались масштабные реформы на селе. Были приняты законы, которые позволили внедрить институт частной собственности, Земельный кодекс, который привел в порядок земельные отношения, введены налоговые преференции для аграриев.

– Наряду с новыми возможностями значительное содействие в развитии оказали недорогие кредитные ресурсы и лизинги сельскохозяйственной техники из средств национального фонда, который появился у Казахстана по инициативе Елбасы, – отметил директор ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» Фарид Абитаев. – Программа «Агробизнес-2020» позволила обеспечить поддержку аграриев новыми инструментами в виде инвестсубсидий, субсидиями на готовую продукцию. Все эти инициативы и программы Елбасы вывели Казахстан в число передовых аграрных держав мира с большим потенциалом роста производства и инвестиций.

С этим согласна глава крестьянского хозяйства «Семена масличных» Людмила Цыбенко, она не раз убеждалась в правильности принятых Елбасы решений, а также дальновидности проводимой им внутренней и внешней политики.