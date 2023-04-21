Новые вершины звёздного ансамбля

Первый в ВКО профессиональный хореографический ансамбль народного танца «Алтай» учреждения «Ертіс концерт» вошёл в десятку лучших танцевальных коллективов Республики Казахстан.

У ценителей искусства Восточного Казахстана появился очередной повод для гордости. Танцевальный коллектив «Алтай», созданный в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» и известный в регионе как наиболее

профессиональный в жанре народного танца, достиг новой вершины.

– Коллектив, сформированный в 2020 году по инициативе акима области Даниала Ахметова при КГКП «Ертіс концерт» Управления культуры Восточно-Казахстанской области, регулярно принимает участие в областных и республиканских мероприятиях, – рассказывает художественный руководитель, балетмейстер ансамбля народного танца «Алтай» Тимур Кожахметов. – Основной идеей создания ансамбля стало желание поднять уровень профессионализма в сфере хореографического искусства, чтобы мы могли с честью представлять нашу область на различных значимых мероприятиях.

В настоящее время в составе ансамбля работают 30 артистов, репетитором коллектива является Екатерина Семке.

– Артисты в нашем ансамбле очень трудолюбивые и со всей серьёзностью относятся к работе, – отмечает Тимур Кожахметов. – Каждый старается совершенствоваться. Поэтому у нас очень дружная и сплочённая команда. Под крышей «Ертіс концерт» расположен полностью оборудованный, просторный балетный зал со всеми условиями, в котором заниматься одно удовольствие.

За время существования коллектив представил около 30 постановочных работ – танцев народов мира, классической и современной хореографии, в стиле модерн, для которых сшили свыше 840 костюмов.

Путь триумфа

История успеха коллектива отмечена чередой ярких выступлений и достойных побед. В 2020 году коллектив впервые стал лауреатом первой премии в первом республиканском онлайн-конкурсе хореографии, проводимом в рамках празднования 175-летия Абая Кунанбайулы, 95-летия Нургисы Тлендиева и 90-летия Шамши Калдаякова. Из 48 талантливых коллективов жюри покорил именно «Алтай».

В 2021 году артисты прославили нашу родину, став лауреатами первой степени международного конкурса национальных культур «Палитра дружбы» в номинации «Хореографическое творчество. Ансамбли».

Также в октябре 2021 года на сцене «Ертіс концерт» ансамбль народного танца «Алтай» выступил с первым сольным концертом «Алтай – колыбель Востока». Программа вечера состояла из ярких и неповторимых выступлений артистов, сам же концерт, по отзывам зрителей, прошёл на одном дыхании. После завершения ансамбль удостоился награды от акимата ВКО в размере 12 миллионов тенге.

В декабре того же года «Алтай» стал обладателем номинации «За сохранение традиций и развитие казахского танца» в первом республиканском танцевальном конкурсе «Алтынай», посвящённом 30-летию Независимости Казахстана, 90-летию общественного деятеля, учёного-этнографа Озбекали Жанибекова и 35-летию ансамбля «Алтынай» в Талдыкоргане.

– В прошлом году ансамбль побывал с гастролями в Павлодаре по проекту «Жібек жолы», посвящённому международному Дню танца, и дал совместный концерт с ансамблями танца «Нур» Павлодарской областной филармонии имени Исы Байзакова и «Казына» города Шымкента, – добавляет Тимур Кожахметов.

Идея проекта «Жібек жолы» принадлежит самому Тимуру Кожахметову. Она заключается в сотрудничестве с другими танцевальными коллективами, выступлении с ними на одной сцене, знакомстве с творчеством друг друга и повышении мастерства. И, конечно, художественный руководитель стремится радовать зрителей оригинальными танцевальными постановками.

Ансамбль народного танца «Алтай» в рамках программ «Рухани жаңғыру» и «Ауыл – ел бесігі» не раз демонстрировал своё мастерство в районах Восточного Казахстана и способствовал популяризации танцевального искусства.

Конец 2022 года ознаменовался для хореографического коллектива сразу двумя значимыми событиями. Первое – награждение артистов Восточно-Казахстанской области специальным призом за участие в мегапроекте «JETI QAZYNA», организованном агентством «Телеканал «Хабар», АО «Хабар» в целях продвижения национальных ценностей.

Ансамбль народного танца «Алтай» стал победителем в номинации «Үздік ұжым». Руководитель Тимур Кожахметов был награждён специальным дипломом первого республиканского конкурса «Камажай» среди хореографов Казахстана, посвящённого 110-летию народной артистки, лауреата Государственной премии Казахской ССР Шары Жиенкуловой.

Позже в Астане на сцене большого зала театра «Астана Опера» состоялась торжественная церемония награждения победителей первой Национальной премии в области искусства UMAI 2022. Ансамбль «Алтай» стал финалистом в номинациях «Хореографическое искусство», «Лучший танцевальный коллектив».

Только вперёд!

– В январе этого года мне удалось организовать визит именитых хореографов, чтобы они поделились накопленным опытом с артистами ансамбля, – продолжает Тимур Кожахметов. – Мастер-класс длился четыре дня, программа была насыщенная, и за это время каждый постиг тонкости классического, народного и современного танца. Такие мероприятия, без сомнения, дают возможность развиваться, становиться на ступеньку выше в исполнении.

И это неудивительно, ведь наставниками участников ансамбля стали действительно звёздные мастера: заслуженный артист РК, лауреат государственной молодёжной премии «Дарын», призёр международных конкурсов, преподаватель классического и дуэтно-классического танца Сержан Кауков.

Помимо этого, мастер-класс прошёл с участием лауреата республиканских и международных конкурсов, репетитора Государственного академического театра танца РК под руководством народного артиста Болата Аюханова, преподавателя Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова, магистра искусствоведческих наук, «Мәдениет саласының үздігі» Айжан Карымбаевой.

– В прошлом месяце наши танцоры приняли участие в VI республиканском конкурсе казахского танца имени Ш. Жиенкуловой, – говорит руководитель ансамбля «Алтай». – Организатором конкурса стала Казахская национальная академия хореографии при поддержке Министерства культуры и спорта РК и Фонда развития и поддержки балета и национального танца. На сцене театра «Астана балет» ансамбль народного танца «Алтай» исполнил казахский танец «Төр Алтай» и стилизованный казахский танец «Сақ».

По итогам конкурса коллектив «Алтай» стал дипломантом III призового места в номинации «Групповое выступление», а руководитель ансамбля награждён за III место в номинации «Балетмейстерское искусство».

Лилия Дроздова

Фото Аяужан Утеулиновой