Новые требования к визуальной рекламе

В Усть-Каменогорске местным предпринимателям разъяснили нормы Закона «О языках в Республике Казахстан».

Представители отдела культуры и развития языков Усть-Каменогорска провели встречу с руководителями ресторанов, кафе и других объектов общественного питания города по разъяснению норм Закона «О языках в РК». Поводом для такого мероприятия стали предстоящие изменения, которые будут внесены в этот нормативно-правовой акт.

Напомним, Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил во втором чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам визуальной информации». Они касаются обязательного использования казахского языка на вывесках частных организаций.

Так, согласно предстоящим изменениям, реклама, прейскуранты, ценники, меню, указатели, вывески и другая визуальная информация частных организаций должны быть обязательно написаны на государственном, то есть на казахском языке. В случае необходимости могут быть использованы надписи на русском и других языках.

По мнению парламентариев, поправки необходимы для защиты интересов казахоязычных жителей республики. По их словам, в Казахстане надписи на казахском языке либо неграмотно написаны, либо вовсе отсутствуют. Рассматриваемые нормы по вопросам визуальной информации направлены в первую очередь на систематизацию и правильное применение государственного языка как госорганами, так и частными организациями.

Депутат Мажилиса Парламента Берик Абдыгалиулы сообщил, что принятие поправок по вопросам визуальной информации никак не отразится на использовании русского языка в государственных органах Казахстана.

По информации и. о. руководителя отдела культуры и развития языков Усть-Каменогорска Ансары Шакеровой, их сотрудники на постоянной основе проводят рейды по разъяснению норм Закона «О языках в РК», раздают брошюры. Непосредственно эту работу ведут специалисты отдела сектора по развитию языков. Но, по их словам, на сегодняшний день ощутимых результатов этой работы не видно.

– В соответствии со статьёй 21 Закона «О языках в Республике Казахстан», устная информация, объявления, реклама даются на государственном, русском и при необходимости на других языках, – обратилась к предпринимателям Ансара Шакерова. – Вместе с тем, хочу сообщить, что с января 2022 года предусматривается изменение в законе, и вся визуальная реклама должна будет излагаться на государственном языке, а при необходимости на русском и других языках. Поэтому призываем вас соблюдать нормы Закона «О языках в РК».

В ходе встречи руководители объектов общественного питания задали множество вопросов. В частности, арт-директор РК «Серебро» спросил о механизме подачи информации в социальных сетях в рамках предстоящих изменений. Организаторы встречи отметили, что в этом случае также необходимо придерживаться паритета. Все проблемные моменты в этом вопросе будут прорабатываться дополнительно.

Ерик Абитов