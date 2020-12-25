Новые стандарты качества жизни 

В Восточно-Казахстанской области обсудили проект Кодекса о социальном обеспечении

в Республике Казахстан.

Социальная защита – одно из ключевых направлений государственной политики, поскольку она определяет возможность получения мер социальной поддержки населением. Однако на практике встречаются случаи, когда людям, имеющим право на эту поддержку, бывает трудно понять, какой вид выплаты им положен, разобраться в механизме её формирования и получения. Это связано с тем, что в республике нет единого документа, который бы регламентировал деятельность социальной сферы.

На этом в своём Послании народу «Казахстан в новой реальности: время действий» сделал акцент Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил, что сфера социального обеспечения регулируется 17 законами и десятками подзаконных актов. Это в свою очередь усложняет восприятие законодательства обычным гражданином страны. К тому же в качестве основы для расчёта размеров социальных выплат применяются различные показатели: месячный расчётный показатель, прожиточный минимум, минимальная заработная плата. Что также создаёт дополнительные препятствия для получения гражданами той или иной категории социальной поддержки.

«Это привело к сложности и разрозненности регулирования. Результат – размытость ответственности государства, недопонимание гражданами собственных прав», – отметил в Послании Касым-Жомарт

Токаев.

В связи с этим Глава государства поручил Правительству разработать Социальный кодекс страны, основной задачей которого послужит систематизация всех нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность социальной сферы.

Во исполнение поручения Президента Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан приступило к формированию концепции Кодекса о социальном обеспечении. Для его разработки создана рабочая группа, по всей стране проводятся встречи, круглые столы, региональные семинары, участники которых могут внести свои идеи и предложения.

Для разъяснения первых наработок в создании документа в Восточно-Казахстанскую область прибыл внештатный советник вице-министра труда и социальной защиты населения, старший эксперт экспертной группы по разработке Социального кодекса Жумажан Жукенов. Он пояснил, что разрабатываемый кодекс представит собой объединение в один закон всех норм, то есть будет создана единая структура правового урегулирования и государственного управления социальной сферы.

– Документ призван систематизировать взаимоотношения между гражданином и государством, чётко очертив взаимные обязательства, – сказал Жумажан Жукенов, – а также конкретизировать минимальные социальные гарантии, предоставляемые казахстанцам, от получения дошкольного образования до пенсионного обеспечения. Это должен быть продуманный механизм внедрения новых социальных стандартов, изложенный на доступном языке.

Стоит отметить, что при создании нового кодекса будут пересмотрены и актуализированы все действующие меры социальной поддержки, учитываться международный опыт и социальные стандарты. Как отметил спикер, в условиях кризиса, когда большие группы людей испытывают экономические сложности, нужна гибкая модель социальной поддержки, которая не приведёт к дополнительному напряжению в обществе. Поэтому Кодекс о социальном обеспечении, по сути, должен стать новым стандартом качества жизни населения.

Помимо этого, будут пересмотрены подходы к определению некоторых категорий граждан, а также предполагается для расчёта размеров социальных выплат взять за основу единый показатель – уровень прожиточного минимума.

– Создание Социального кодекса позволит собрать воедино все специализированные правовые нормы в одном документе, – подчеркнул Жумажан Жукенов. – Это даст возможность гражданам страны разобраться, какие меры социальной поддержки они могут получить от государства.

Уже в первом полугодии будет представлена единая концепция документа. Затем на её основе начнётся разработка самого Кодекса социального обеспечения.

Предполагается, что он будет состоять из общей и особенной частей.

Одно из важных условий при создании нового документа – мнение общественности. Жумажан Жукенов особо подчеркнул, при подготовке кодекса ценными являются предложения граждан, специалистов системы социального обеспечения, общественных организаций, государственных органов, юристов, экспертов. Ведь они сталкиваются с проблемами лицом к лицу.

Руководитель Управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области Жасулан Сарсебаев отметил, что регион всегда находится в авангарде реформ. Так, в области составили и приняли прототип кодекса – путеводитель по государственной поддержке отдельных категорий граждан, состоящий из восьми разделов. В нём восточноказахстанцы могут найти разъяснения всех норм социальной поддержки.

Также Жасулан Сарсебаев подчеркнул, что принять участие в создании нового кодекса должны как руководители, так и рядовые сотрудники. Каждый должен заложить основу для того, чтобы все те нормативно-правовые акты, которые регулируют сферу социальной защиты, были систематизированы и доступны обычному человеку.

– В нашей сфере объединены люди, которые нуждаются в защите и опеке государства, – подытожил Жасулан Сарсебаев. – И, безусловно, от того, какой фундамент будет заложен, будет зависеть дальнейшее перспективное развитие отрасли. Поэтому необходимо, чтобы все рядовые сотрудники центров, отделов занятости предлагали свои идеи по совершенствованию законодательства. Поскольку реформы коснутся каждого из нас, на этом будет строиться будущее наших

близких.

Добавим, что свои идеи и предложения восточноказахстанцы могут присылать в группу «Кодекс о социальном обеспечении» в Facebook, на Telegram-канал – t.me/expertsocial, в WhatsApp на номер +7 708 180 35 38, на электронную почту expert2020@mail.kz.

Александра Исаева

Фото Ермека Имангазинова