Новые пути в строительстве дорог

В Восточном Казахстане 91 процент дорог находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.

В регионе появляется все больше машин, строятся новые дороги, усложняется транспортная система в целом. При этом дорожная тема касается каждого из нас – мы ездим на автомобилях, общественном транспорте, являемся пешеходами.

Однако, несмотря на постоянное выделение огромных средств из государственного бюджета на строительство, реконструкцию и ремонт имеющихся дорог, их качество всё ещё вызывает справедливые нарекания со стороны автолюбителей – некоторые участки продолжают оставаться в ухабах и колдобинах.

Согласно рейтингу всемирного экономического форума, Казахстан сегодня занимает 93 место среди 141-й страны по показателю качества дорог.

Качественные дороги являются ключевым фактором развития страны и региона в частности. К слову, в Казахстане законодательно введена персональная ответственность за некачественное дорожное покрытие. Уголовные дела теперь могут заводить в отношении заказчиков, проектировщиков, подрядчиков, технического и авторского надзора.

Что делается в нашем регионе для улучшения качества дорожного покрытия, рассказал заместитель руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурбек Тураров.

– В рамках исполнения поручения Президента Казахстана по улучшению до 2025 года не менее 95 процентов местных дорог продолжается реализация конкретных мероприятий, – пояснил Нурбек Тураров. – Так, в период 2022 – 2025 годов будут выполнены работы, направленные на нормативное восстановление 654,5 километра автомобильных дорог областного и районного значения.

Согласно бюджетному кодексу, министерством выделяются трансферты на развитие дорог местной сети на паритетной основе, то есть 50 процентов из республиканского бюджета, 50 – из местного.

В этом году реализуются 75 проектов по ремонту 244 км дорог, улиц и пяти мостов на сумму свыше 19,3 млрд тенге, из них на ремонт дорог областного, районного и улично-дорожной сети населенных пунктов – более 8,8 млрд тенге.

Свыше 10,5 млрд тенге предусмотрено на строительство и реконструкцию автомобильной переправы через Бухтарминское водохранилище, двух мостов в посёлке Белоусовка Глубоковского района и столько же в Риддере.Также продолжаются работы по реконструкции автомобильных дорог Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск, Калбатау – Майкапчагай.

На сегодняшний день общая протяжённость автодорог местного значения составляет 4027,7 км (областного – 1587 км, районного – 2440,7 км).

Как заверили в управлении, 91 процент дорог в регионе доведён до хорошего и удовлетворительного состояния.

В текущем году завершены работы по среднему ремонту участка автодорог Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское (70-85 км), отремонтировано 15 км участка Октябрьская переправа – Алтайка – Новохайрузовка.

В ходе среднего ремонта будут проведены работы, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и обеспечение безопасности дорожного движения. Это освещение дорог, установка светофоров и специальных дорожных знаков. Также будут установлены ограждения, препятствующие выходу животных на проезжую часть.

Напомним, по поручению Главы государства в автодорожную отрасль Казахстана внедряются принципы FIDIC (Международная федерация инженеров-консультантов), применяющиеся в более чем 80 странах мира.

Как пояснил Нурбек Тураров, в FIDIC детально указаны взаимоотношения сторон по контрактам. Отчётливо говорится, как поступать в случае возникновения претензии. Подробно прописано справедливое распределение рисков и вознаграждений.

Также в прошлом году был утверждён Комплексный план системных мер, направленный на повышение качества выполняемых работ и улучшение состояния автодорог. В рамках плана ведётся изучение новых технологий дорожного строительства.

Так, в целях повышения качества дорожного полотна внедрена система определения колейности. В лаборатории научно-исследовательского института «КазДорНИИ» образцы подвергаются испытаниям, имитирующим реальные условия эксплуатации. Таким образом, заключение о качестве и долговечности дороги будет вынесено до начала проведения работ по укладке асфальтобетона.

По официальным данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, на базе КаздорНИИ создана Единая база новых технологий и дорожно-строительных материалов. Этот институт будет формировать типовые конструкции дорожных одежд для каждого региона с учётом интенсивности движения, расчётных нагрузок.

Исходными данными Единой базы будут руководствоваться при проектировании и строительстве дорог в стране.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета