Агропром

Новые породы адаптируются на Востоке

30.03.2022
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В течение прошлого года в Катон-Карагайском районе продолжалась реализация различных проектов в сфере сельского хозяйства. По официальным данным, большое внимание уделялось улучшению породности имеющегося поголовья животных различных видов.

В частности, крестьянские и фермерские хозяйства завозили в район крупный рогатый скот как отечественной, так и зарубежной селекции. Это вполне логично с самых разных точек зрения, учитывая условия, которые имеются в отдалённом приграничном районе для развития отрасли животноводства. Большую территорию на востоке региона можно условно разделить на горную и равнинную. Если в первом случае природно-климатические условия  удобны для разведения животных, то во втором варианте более предпочтительно двигать вперёд растениеводство.

– Фермерские и крестьянские хозяйства, занятые в сфере растениеводства, у нас получают хорошие урожаи, – рассказывает аким Катон-Карагайского района Дильдар Каликан. – Это связано с высоким плодородием местных земель, внедрением новых технологий, использованием мощной техники, а также качественных семян. В прошлом году достигнуты стабильные показатели по выращиванию зерновых, зернобобовых, масличных, кормовых культур.

Что касается животноводства, то акцент на этот важный сектор экономики делают преимущественно в горной местности. Хотя там климат намного суровее, да и зима длится несравненно дольше. Местное население зачастую в шутку утверждает, что животные требуют внимания к себе столько, что становится непонятно, кто кому больше нужен и приносит большую пользу, чем забот и проблем. Тем не менее разведение лошадей, коров, овец и коз для жителей казахстанского Алтая является единственным и надёжным источником доходов в их семейные бюджеты. Поэтому руководство района ищет самые различные пути для мотивации людей в целях роста поголовья скота.

С пастбищами особых вопросов не возникает, но с сенокосами для заготовки необходимого объёма грубых и сочных кормов проблема всегда стоит в сезон очень остро. По мнению специалистов отрасли и руководства района, в свою очередь, это говорит в пользу того, что желающих на селе заниматься разведением скота становится всё больше. В последние годы всё очевиднее достоинства животных высоких пород и чистых кровей. При одних и тех же условиях содержания они дают лучший результат. Потому вопросы породного преобразования для крупных, средних, мелких хозяйств, личного подворья не теряют актуальности, стимулируют племенное дело и селекцию.

Между тем аграрные формирования тоже развивают животноводство, используя свои сильные стороны на селе. Умение работать с землёй является козырем при заготовке кормов для поголовья скота любых видов и породы. Тут и возникают проекты по созданию откормочных пунктов или площадок для продуктивного крупного рогатого скота.

По официальной информации, в Катон-Карагайский район в прошлом году завозили животных популярных, а также других известных в мировом масштабе пород. Как рассказал аким района, проект по созданию откормочной площадки активно реализует ТОО «Солдатово», которым руководит известный предприниматель Мурат Сайлаубаев.

Одноимённое село находится между Улкен Нарыном и Катон-Карагаем. В летнее время вдоль республиканской автотрассы всегда порадуют глаза всех проезжающих образцовые поля и дружные всходы. Иногда их цветовая гамма меняется из-за севооборота, а от чередования культур для земли тоже бывает польза. Есть среди них те, которые одновременно и обогащают почву.

– Хозяйство завезло из Европы 116 голов животных породы лимузин, – сказал аким района Дильдар Каликан. – Из них 100 коров составляют маточное поголовье, а 16 голов приходится на быков-производителей. Реализация проекта предусматривает создание всех условий для скота, чтобы на его откорме получать максимальные привесы. В том числе создание прочной кормовой базы на основе хорошо развитой в этом хозяйстве сферы растениеводства.

Добавим, что здесь необходимо обратить внимание на важный аспект. Не всегда и не везде животные зарубежной селекции легко адаптируются к новым условиям. Плюс ко всему речь уже шла о суровом климате и иных факторах. Не так давно аким района на своей официальной страничке в социальных сетях сообщил, что побывал в хозяйстве и сам убедился, как неплохо освоилось завезённое из-за рубежа перспективное поголовье на новом для себя месте.

Мир Токобаев

Фото из архива

Катон-Карагайский район

30.03.2022
637

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