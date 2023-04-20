Новые перспективы

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провёл встречу с Генеральным консулом КНР в Алматы госпожой Цзян Вэй.

Глава региона в рамках приветственного слова отметил, что между КНР и Казахстаном идёт активное взаимовыгодное сотрудничество и сохраняются дружеские взаимоотношения.

– Восточно-Казахстанская область, имея около 700 километров государственной казахстанско-китайской границы, глубоко заинтересована в расширении взаимоотношений с китайскими партнёрами, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Аким области рассказал госпоже Генеральному консулу о социально-экономическом развитии области, остановившись, в частности, на потенциале гидроресурсов и цветной металлургии региона. Восток Казахстана богат природными ресурсами, здесь сосредоточены 58% промышленного леса республики, область обладает большей частью гидроэнергетических ресурсов и цветной металлургии Казахстана.

Так, например, Ульбинский металлургический завод входит в тройку предприятий мира, имеющих бериллиевое производство. Это единственное предприятие в странах СНГ, которое выпускает танталовую продукцию, а также имеет уникальное производство уранового топлива для атомных электростанций мощностью 200 тонн урана в год, вся продукция которого экспортируется на рынок Китая. Проект является хорошим примером успешной кооперации ведущих международных компаний в атомной промышленности.

– Товарооборот между нашими приграничными регионами в 2022 году составил 920 миллионов долларов, – сказал Даниал Ахметов. – Планируется открытие лаборатории, аккредитованной по стандартам КНР в Усть-Каменогорске. Это позволит сертифицировать продукцию нашего агропромышленного сектора в соответствии с требованиями КНР и экспортировать её.

Важно сказать, что Восточный Казахстан является лидером по производству растительного масла, мёда и пантов марала, а по производству мяса, рыбы – вторым среди регионов страны. Кроме того, у области большой туристский потенциал. Ландшафтное разнообразие, а также богатое историко-культурное наследие позволяет нам развивать практически все виды туризма.

Китайская сторона в лице Генерального консула КНР в Алматы госпожи Цзян Вэй выразила заинтересованность в сотрудничестве в сферах промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, туризма, а также транспорта и логистики. Большой потенциал в этом направлении есть у таможенного перехода «Майкапчагай – Зимунай» и, безусловно, по словам главы региона, у проекта строительства железной дороги «Тачин – Аягоз», что даст совершенно новые перспективы для международного сотрудничества.

В завершение встречи аким области вручил госпоже Цзян Вэй книгу о Восточном Казахстане и выразил надежду, что данный визит даст новые возможности для дальнейшего конструктивного партнёрства в различных отраслях.

Дарья Штейн