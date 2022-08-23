Новые педагогические профессии

Две перспективные и востребованные в стране образовательные программы – «Эргопедагогика» и «Педагогика ранней поддержки» разработаны при участии экспертов из Восточно-Казахстанской области.

Презентация новых образовательных программ прошла в ВКУ имени С. Аманжолова в рамках республиканского форума науки и высшего образования, проведённого профильным министерством. Ключевая тема форума – «Разработка 30 образовательных программ педагогического профиля в Республике Казахстан».

В настоящее время в республике не ведётся подготовка кадров по таким направлениям, как «Эргопедагогика» и «Педагогика ранней поддержки», поэтому это можно назвать значимым новшеством в области высшего образования.

В работе секций по разработке образовательных программ «Эргопедагогика» и «Педагогика ранней поддержки» принимали участие представители университета ХАМК в Финляндии – Ирмели Лигнелл и Риие Палмквист, а также член команды ключевых экспертов Назарбаев Университета Асель Камбатырова.

– Университет накопил достаточный потенциал, чтобы создать авторскую образовательную программу. Именно поэтому было предложено разработать новую программу по подготовке специалистов, которые очень нужны и региону, и Казахстану в целом, – подчеркнул ректор Восточно-Казахстанского университета Мухтар Толеген. – Ранняя поддержка ребёнка и семьи позволит создать образовательные, воспитательные и социальные условия для того, чтобы обеспечить возможности полноценного развития и дальнейшей успешной инклюзии для каждого ребёнка. Уверены, новые образовательные программы будут поддержаны другими вузами и работодателями.

Так, студент, получивший диплом по специальности «Педагогика ранней поддержки», сможет помочь ребёнку в раннем возрасте развиваться по наиболее оптимальной траектории, учитывающей особенности его психофизического развития. Дело в том, что в настоящий момент в младенческом периоде выявляют около двух процентов детей с нарушениями, а к четырём годам этот процент увеличивается до десяти – то есть большое количество детей остаётся не выявленным. В результате ребёнок не получает своевременную коррекционную помощь в наиболее благоприятный период для формирования у него определённых психических процессов и социализированных видов поведения.

– Образовательная программа «Педагогика ранней поддержки» разработана в рамках проекта «Модернизация педагогического образования», инициированного министерством и Всемирным банком развития, преподавателями нашего вуза совместно с коллективом Казахского национального женского университета. Она ориентирована на обеспечение условий для студента в целях формирования у него компетенций в абилитации, реабилитации, поддержке восстановления детей до трёх лет. Такие специалисты очень нужны в Казахстане, – отмечает профессор кафедры психологии и коррекционной педагогики Ирина Мацкевич.

По её словам, специалисты, подготовленные по этой программе, помогут детям с особенностями развития получить помощь и поддержку как можно раньше. Это даст возможность государству сократить расходы на специальное образование и на содержание институциональных учреждений. В 2023-2024 учебном году данная программа будет уже запущена.

Также в ходе форума эксперты рассказали о преимуществах образовательной программы «Эргопедагогика».

– Такой инновационной программы нет нигде, даже за рубежом. Это междисциплинарная программа, включающая в себя педагогику, психологию, медицину, коррекционное воздействие и многие другие научные направления. «Эргопедагогика» – одна из нескольких программ, над которой работает наша команда, – рассказала профессор кафедры психологии и коррекционной педагогики, ведущий разработчик в проектной команде вуза Светлана Стельмах. – Эргопедагог – первый человек, который должен сопровождать ребёнка с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учить его выполнять свои повседневные дела без посторонней помощи, а именно: обслуживать себя самостоятельно, участвовать в активной жизнедеятельности, как итог – получить независимость во всех аспектах повседневной жизни и стать полноценной личностью.

Как отметила профессор, эргопедагог нужен и нормотипичному ребёнку.

– Очень часто дети с трудностями обучения, гиперреактивностью, нарушением внимания, памяти, у которых интеллект сохранён, создают много проблем для себя, окружающих и педагогов. И эргопедагог поможет такому ребёнку собраться, адаптироваться, быть успешным и социализированным, – объяснила Светлана Стельмах.

Гульжан Естаева