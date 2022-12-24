Приоритеты

Новые маршруты и рыночные ниши

24.12.2022
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Непростая внешнеполитическая ситуация поломала весь привычный мир внешней торговли: прежние маршруты закрыты, а новые предстоит разработать. У восточноказахстанских экспортёров сейчас есть уникальная возможность продвинуть свои товары на новые рынки мировой экономики.

Сегодня государство уделяет пристальное внимание вопросам продовольственной безопасности и ценовой стабильности. Передел мировой экономики в результате пандемии и введённых ограничительных санкций привёл всю мировую торговлю к значительному спаду производственных показателей. Более того, поменялись традиционные торговые пути и маршруты, и сегодня приходится налаживать новые связи и пути доставки товаров.

Так, ещё совсем недавно в Казахстане проходило два основных торговых пути: Китай – Америка и Европа – Россия. Они являлись основными маршрутами, которыми активно пользовались и другие регионы. Но по вышеуказанным причинам многие связи нарушились. И Казахстан одним из первых ощутил последствия этого в силу своего географического положения – в самом центре Евразийского континента.

Наиболее перспективным сегодня является освоение и расширение присутствия казахстанских товаров на рынке стран Центральной Азии. Казахстан планирует увеличить в разы товарооборот с Туркменистаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном. Кроме того, расширяются связи по транскаспийскому маршруту Азербайджан – Грузия с выходом в порты Чёрного моря.

Восточноказахстанцам предстоит научиться продавать свою продукцию, выгодно представив её на мировом рынке. К примеру, Китай проявляет повышенный интерес к восточноказахстанскому мёду. И с удовольствием закупает у наших пчеловодов сырьё. А вот продать готовую, упакованную продукцию по совсем другим расценкам – это уже задача на ближайшее время.

Для того чтобы пчеловоды ВКО, где сосредоточено наибольшее количество пасек в республике, могли экспортировать свой мёд в Китай, необходимо наладить работу специальной лаборатории, которая могла бы выдавать сертификаты качества продукта на основе стандартов Китайской Народной Республики. Кроме того, у китайских потребителей особые требования к упаковке, есть специальный перечень санитарных и фитосанитарных условий. Продумав все детали, Восточный Казахстан может наладить стабильные поставки мёда в соседний Китай, зарабатывая в твёрдой валюте.

Аналогичные вопросы и по переработке муки. Казахстанские мукомолы и зерновики ежегодно наращивают темпы производства, но урожай остаётся на полях или элеваторах. Его необходимо экспортировать. И есть страны, которые с удовольствием закупают казахстанскую муку и зерно. Например, Узбекистан готов увеличить поставки мучных и макаронных изделий из Казахстана до 200 млн долларов США.

Перед Казахстаном стоит задача в ближайшие годы нарастить объём экспорта казахстанской продукции до 42 млрд долларов, где львиную долю должен занять несырьевой экспорт. Для этого министерство торговли Казахстана намерено сформировать кейсы по различным областям и отраслям производства, где есть экспортный потенциал и возможности осуществлять стабильные поставки экспортной продукции за рубеж.

У Восточно-Казахстанской области есть чем заинтересовать импортёров из ближнего и дальнего зарубежья: это продукция АПК и перерабатывающей промышленности – растительное масло, мука, мучные и макаронные изделия, мёд, пантовая продукция, кондитерские изделия, трубопроводная арматура, технологическое оборудование для разных отраслей промышленности и многое другое.

Среди экспортёров готовой продукции в ВКО производитель нерафинированного растительного масла, шрота и жмыха – ТОО «ПК «Сей-Нар», предприятие по производству комплектных распределительных устройств и подстанций среднего и низкого напряжения АО «Кэмонт». Кроме того, есть также продукция таких предприятий, как: АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры», ТОО «Усть-Каменогорский мукомольный комбинат», ТОО «Вертекс Восток», ТОО «Усть-Каменогорский маслоэкстракционный комплекс», ТОО «Усть-Каменогорский завод технологического оборудования» и многие другие.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления развития, в том числе увеличение экспорта продукции АПК в два раза, сохранение широких «горизонтальных» мер поддержки промышленности, определение ключевых экспортных приоритетов, а также существенное расширение инструментария мер поддержки. При этом для малого и среднего бизнеса региона это возможность роста производства и расширения линейки товаров и услуг, усиления своих позиций на внешних рынках.

Екатерина Гуляева

24.12.2022
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