Новые источники

Чистая вода в этом году придёт в дома ещё 50 тысяч жителей ВКО.

Одним из приоритетных и принципиально важным вопросом в деятельности руководства региона является обеспечение населения качественной питьевой водой – первостепенным показателем социального благополучия людей.

Как сообщила пресс-служба акимата ВКО, в этом году на территории региона реализуется более 110 проектов по строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения. Работы идут по графику, до конца года запланирован ввод в эксплуатацию 98 новых систем питьевого водоснабжения и водоотведения.

С учётом общественной значимости реализуемых мероприятий, на постоянной основе ведётся контроль за их реализацией строго в соответствии с установленными графиками и на высоком качественном

уровне.

Вопросы модернизации и подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства области к осенне-зимнему периоду были подняты на очередном совещании областного акимата, в ходе которого глава региона Даниал Ахметов поручил руководителю Управления энергетики и ЖКХ Алмату Акышову лично проверить ход строительных работ и готовность систем электро-, водо- и теплоснабжения во всех районах и городах Восточно-Казахстанской области.

Сообщается, что на сегодня глава ведомства проверил объекты питьевого водоснабжения, строящиеся в пригороде Семея, в районе Алтай, а также в сёлах Бескарагайского, Кокпектинского, Катон-Карагайского районов.

– В каждом посещённом населённом пункте Алмат Акышов провёл заседания штабов по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Местным исполнительным органам было поручено обеспечить надлежащую подготовку объектов жизнеобеспечения к зимнему периоду, а также с особым вниманием проконтролировать сроки и качество проводимых работ, – говорится в сообщении.

Бахыт Сарсембаева