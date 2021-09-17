Новые группы ждут малышей

В Бородулихе состоялось долгожданное открытие двух дополнительных групп в детском саду «Балдаурен» с русским языком обучения.

В церемонии открытия принимали участие аким Бородулихинского района Кинугул Бичуинов, секретарь районного маслихата Уалихан Майжанов, руководитель районного отдела образования Найра Кукшебаева.

Воспитанники детского сада приготовили небольшой концерт для присутствующих. Ребята прочли стихи, оригинальный танец не оставил равнодушным ни одного гостя.

Теперь благодаря открытию этих групп дошкольным образованием будет охвачено более сорока ребятишек.

Просторные и светлые группы уже ждут маленьких озорников. Они полностью укомплектованы всем необходимым инвентарём и в скором времени будут завезены игрушки.

Галина Клюшина

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Бородулихинский район