Новые грани   жизни и творчества 

Викторина на трёх языках, посвящённая Абаю, прошла в Усть-Каменогорске.

Встреча в областном специальном Доме юношества началась с видеофильма о биографии философа.

– В этом году казахстанцы отметили 175-летний юбилей великого сына казахской степи Абая Кунанбайулы, – сказала заместитель директора по воспитательной работе Дома юношества ВКО Жанна Бошаева. – Абай – поэт, философ, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы. Поражаешься универсальности его творческого гения, что, безусловно, роднит его с титанами Ренессанса. Наверное, поэтому исследователи отмечают ренессансную природу его личности.

В ходе мероприятия воспитанники Дома юношества открыли для себя новые страницы из жизни Абая благодаря увлекательной викторине. Особенно отличились воспитанники Дома юношества Екатерина Сафурова, Айым Домиева и Максим Королёв. Ребята блестяще отвечали на вопросы на трёх языках: государственном, русском и английском.

Удивительно, но непрерывное самообразование, страстная любовь к чтению и культ науки, которым пронизано всё творчество казахского просветителя, с лихвой компенсировали отсутствие у него полного образования. Он обучался в семипалатинском медресе и некоторое время посещал русскую приходскую школу.

В течение жизни Абай практически не покидал родных мест. Его становление как личности, поэта и мыслителя прошло вдали от культурных и интеллектуальных центров того времени. Круг его общения был ограничен земляками, лишь изредка разряжаясь общением с русскими ссыльными, жившими в Семипалатинске. Быть может, это и обусловило своеобразие интеллектуального облика Абая, его индивидуальную творческую манеру, балансирующую на грани традиции народного мудреца, исламского мыслителя и современного интеллектуала.

– Феномен Абая загадочен, – добавила Жанна Бошаева. – Как мог человек, не получивший фундаментального академического образования, на столетие вперёд определить духовный, культурный, нравственный облик нации, заложить основы казахского литературного языка и письменной литературы, с проницательностью угадать и мастерски запечатлеть ускользающий национальный психотип, не потеряв при этом актуальности и злободневности для своих потомков?

В творческом наследии Абая обрели своё воплощение все грани казахской души: её тонкий лиризм, её сомнения и отчаянные искания, её горький сарказм и всепобеждающая вера в созидательный потенциал своего народа.

По словам воспитателя Шарипы Маусумбаевой, почти два века прошло, но творчество поэта не теряет своей остроты и актуальности. Абай и поныне наш современник, слава которого давно перешагнула границы Казахстана, сделав произведения культового просветителя казахского народа достоянием всего человечества.

– Наследие Абая нужно применять в воспитании наших детей, – отметила воспитатель Гульсум Мухаметкалиева. – Все мы хотим, чтобы наши воспитанники нашли себя в жизни, социализировались.

Также в ходе встречи было отмечено, что в течение всего юбилейного года в учреждении прошёл ряд тематических мероприятий: выставки рисунков, походы в музеи, спортивные соревнования по теннису, футболу, а также турнир по тогызкумалаку – любимой игре классика.

Абай был человеком многогранным. Широко известны его блистательные переводы стихов Пушкина, Лермонтова, Крылова. Этому феномену великого просветителя посвящены многочисленные научные статьи и тома исследований литературоведов.

Ева Ким