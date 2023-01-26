В рамках монопроекта по выпуску литературы шрифтом Брайля для незрячих и слабовидящих пользователей «Новые горизонты доступного чтения» в Восточно-Казахстанской области собственными силами восполняют дефицит книг казахстанских авторов.

На сегодняшний день в Казахстане нет издательства по массовому выпуску книг для незрячих читателей. Решение этой проблемы нашли в областной специальной библиотеке Восточного Казахстана. Сотрудники библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан рассказали о работе и возможностях тифлокомплекса, выпускающего книги рельефно-точечным шрифтом на государственном языке. Так, к 150-летию Ахмета Байтурсынова здесь вышел в свет сборник автора, а к юбилею писателя-краеведа Алибека Кантарбаева выпущена книга «Қасқыр тірлік…».

– В республике пока нет издательств, выпускающих книги на казахском и русском языках именно рельефно-точечным шрифтом Луи Брайля, поэтому мы стараемся своими силами восполнить дефицит для наших читателей, которые тоже хотят познакомиться с произведениями казахстанских авторов, – рассказала заведующая сектором обслуживания ВКО специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан Елена Дементьева. – Кроме того, мы издаём книги к юбилейным датам казахстанских авторов.

Также на базе библиотеки выходят в свет книги и восточноказахстанских писателей.

– Мы очень тесно сотрудничаем с писателями и краеведами нашего региона, организуем с ними встречи. Когда мы выпускаем книги, обязательно проводим презентацию с литературным обзором и стараемся пригласить автора, – добавила она.

Библиотекарь Денис Ишунин сообщил, что очень рад появлению в библиотеке тифлокомплекса, потому что до этого у незрячих и слабовидящих пользователей не было возможности читать книги казахстанских авторов.

– В конце прошлого года мы выпустили две книги восточноказахстанского писателя, краеведа, члена Союза писателей России Алдияра Аубакирова – это «Красная корова» и «Истина рядом». Эти книги мне очень нравятся, – признался Денис Ишунин.

Отметим, в текущем году в библиотеке планируют напечатать 20 книг рельефно-точечным шрифтом, укрупнённым шрифтом, с тактильными иллюстрациями. С начала 2023 года специалистами библиотеки уже выпущены книги Төлена Әбдікова «Парасат майданы» и Асқара Алтай «Көкбөрі рухты суреткер».

Наргиз Еркінбекова