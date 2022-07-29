Вопрос - ответ

Новые автокоды

29.07.2022
793

 Известно, что на автомобилях, зарегистрированных в ВосточноКазахстанской области, устанавливается код с цифрой 16. Какие коды будут у вновь образованных областей и нужно ли владельцам автотранспорта менять номер на своей машине?

Мухтар Комшанов, Семей

Как известно, 4 мая 2022 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании трёх новых областей: Абай с административным центром в городе Семее, Жетісу и Ұлытау.

В Казахстане для идентификации региона при регистрации транспортного средства применяется цифровое обозначение (сейчас – от 1 до 17).

В ведомстве также пояснили, что цифровое обозначение регионов на государственных регистрационных номерных знаках автомобилей присваивается в зависимости от наименования региона на государственном языке в алфавитном порядке. Поэтому предлагается присвоить цифровое обозначение для госномеров в новых областях в следующем порядке: область Абай – 18, область Жетісу – 19, область Ұлытау – 20.

При введении новых цифровых обозначений регионов на государственных регистрационных номерных знаках жителям новых областей не требуется замена прежних госномеров.

Фото из открытых источников

29.07.2022
793

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