Новые акимы

По распоряжению акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова назначены акимы Семея и Катон-Карагайского района.

Нурымбет Сактаганов назначен акимом Семея. В ходе ІІ внеочередной сессии городского маслихата депутаты единогласно поддержали его кандидатуру. Отметим, он ранее занимал должность акима Уланского района. Его представил активу Даниал Ахметов. Глава региона поблагодарил экс-акима Ермака Салимова и подчеркнул, что он продолжит работу в качестве советника акима области по жилищно-строительным вопросам.

Нурымбет Аманович Сактаганов, 1970 года рождения, родом из Южно-Казахстанской области. Окончил Кызылординский педагогический институт, Кызылординский аграрно-технический колледж, Институт дистанционного образования МЭСИ, Кызылординский институт экономики, статистики и информации МЭСИ, Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, по специальностям «учитель», «бухгалтер», «юрист», «экономика и бизнес».

Трудовую деятельность начал в 1992 году учителем средней школы №172 г. Кызылорды. Служил в рядах ВС РК в 1993–1994 годы, после армии продолжил работу в средней школе № 9 г. Кызылорды.

В 1995–2001 годах работал инспектором, старшим инспектором, главным инспектором, начальником отдела, заместителем начальника отдела Таможенного управления по Кызылординской области, в 2001–2006 годах занимал должности главного инспектора, помощника председателя, начальника отдела Таможенного комитета Министерства госдоходов РК.

В 2006–2007 годах – главным инспектором Представительства Правительства в Парламенте РК, начальником отдела, советником министра экономики и бюджетного планирования РК.

В сентябре 2007 года назначен заместителем председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В 2010–2012 годах работал государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстана.

В 2012 году назначен заместителем акима Восточно-Казахстанской области. В 2015 году – первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области. С мая 2018 года занимал должность акима Уланского района.

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Ділдар Қалиқанұлы Қалиқан назначен акимом Катон-Карагайского района. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты районного маслихата во время внеочередной сессии. Активу района Ділдара Қалиқанұлы представил заместитель акима области Ержан Нурбаев.

Ділдар Қалиқанұлы Қалиқан родился 17 сентября 1985 года в селе Коробиха Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. В 2009 году окончил Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «менеджмент».

Трудовую деятельность начал в 2005 году с должности главы крестьянского хозяйства «Дамир». С 2007 по 2012 год работал директором ТОО «Уш-Булак».

В 2012 году работал главным специалистом отдела информационной политики и мониторинга СМИ Управления внутренней политики ВКО. Затем – главным инспектором организационно-инспекторского отдела аппарата акима ВКО.

С 2014 по 2017 год находился на должности заместителя акима Зайсанского района, а затем – Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области.

Пресс-служба акима ВКО