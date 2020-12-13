Новостройки в районе

Нынешней осенью сразу десять многодетных семей в селе Улкен Нарын справили новоселье в новых квартирах. Они получили ключи от комфортного жилья, отделка которого выполнена из современных материалов в духе времени, в полном соответствии с растущими требованиями к качеству строительства.

Напомним, что возведение семи новых двухквартирных домов в районном центре осуществлялось по популярной государственной программе

Следующие три дома построены на средства подрядной компании. Всего на новой улице в северо-восточной части села Улкен Нарын появились десять домов, возведённых по типовым проектам. Ключи от квартир вручил счастливым новосёлам аким района Ренат Курмамбаев, пожелал счастья, здоровья, добра.

По официальным данным, строительство подобного жилья продолжится в следующем году также в других сёлах. В частности, в Катон-Карагае, где уже возводится современный спортивный комплекс. Как сообщил аким района, уже достигнута договорённость о завершении замороженного строительства трехэтажного здания при въезде в село Катон-Карагай. Оно находится на берегу местной речки и долгое время ждало своего часа. Кроме того, активно рассматриваются вопросы возможного восстановления целого ряда жилых домов, расположенных в центральной части села.

Таир Сапаргалиев

Катон-Карагайский район