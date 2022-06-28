Новости приходят со скоростью света

Наверное, это единственный день в году, когда в центре всеобщего внимания ненадолго оказываются именно те, кто обычно находятся за кадром или в тени героев своих репортажей, статей, интервью или книг.

Журналистика является одним из самых признанных и удивительных способов познания окружающего мира. В то же время современные технологии в средствах СМИ и в социальных сетях служат универсальным инструментом, способом творческого и любого другого самовыражения.

Человек, который работает в газете, на телевидении или радио, на разных интернет-ресурсах, сегодня невольно находится в таком плотном информационном потоке, что ему надо везде успевать. Поскольку он живёт в эпоху бесконечных перемен, которая восточными мудрецами рассматривалась как самое тяжкое испытание.

Сейчас же весь огромный мир вокруг нас меняется с такой невообразимой быстротой, а вместе с ним меняется, или должен меняться, сам человек, если не желает совсем отстать от жизни, выпасть из ритма, оказаться на обочине.

Сама природа журналистского, интеллектуального, то есть особой разновидности умственного труда, развивает творческое воображение, способность жить и работать в виртуальном мире. На всё это органично накладываются компьютерные технологии, возможности интернета, когда важно пространственное мышление, умение трудиться в дистанционном режиме.

То, что прежде ещё не вызывало доверия у большинства, в полной мере было апробировано в сфере журналистики. Не потому ли журналисты, можно сказать, опережали время, задавали свои новые стандарты. Это помогло лучше, чем кому-либо, адаптироваться в годы пандемии и самоизоляции к работе в удалённом режиме.

В итоге произошёл глобальный переворот в сознании, на что в обычной ситуации могло бы понадобиться немыслимое количество времени, энергии, моральных и физических сил, преодоления психологических барьеров, стереотипов, изменения ментальности, что происходит не так быстро.

Передавать, получать информацию, оказалось, можно, как и потреблять её, в большей мере в дистанционном режиме. Однако делать новости, создавать тексты, фото, видео и аудио невозможно на удалении. Без контактов с героями, спикерами, экспертами, без непосредственного общения, выезда и обязательной встречи лицом к лицу. Эффект присутствия, когда журналист сам был на месте и видел всё своими глазами, никто и никогда не отменял.

В таком ключе продолжает работу «Рудный Алтай», который нынче отметил своё 104-летие со дня основания. Накануне профессионального праздника работников СМИ в Сенате Парламента Республики Казахстан отмечен труд коллектива областной газеты. Мы оказались в числе победителей конкурса среди журналистов «Парасат» 2022 года за лучшую публикацию в печатных СМИ. Диплом главному редактору «Рудного Алтая» Ольге Шабалиной вручил председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев и пожелал дальнейших успехов в труде.

Это высокая оценка работы всего коллектива газеты, освещающей на своих страницах многие важные вопросы законотворческой деятельности. К примеру, только что в Восточном Казахстане побывали сенаторы, курирующие вопросы развития сельского хозяйства нашей республики. Они посетили хозяйства и компании, занятые в секторе АПК региона, в общении с фермерами и крестьянами на карандаш взяли проблемы, вопросы, требующие решения.

Журналисты областной газеты побывали в воинской части, на промышленных предприятиях региона, где их в честь профессионального праздника сотрудников СМИ оказали все знаки внимания, вручили грамоты и сувениры. Действующих мастеров пера и молодых коллег читатели знают по газетным публикациям, поскольку они на виду. В свою очередь не забывают о ветеранах отрасли, которые и на заслуженном отдыхе не теряют связи с родной газетой. В их числе Шакерхан Азмухамбетов, Владимир Минченко и Владимир Никифоров, Кабдылкаир Кудайбергенов и другие наши коллеги, чьи статьи время от времени появляются на страницах «Рудного Алтая».

Говорят, что бывших журналистов не бывает. Многие из них после выхода на заслуженный отдых продолжают писать книги или ведут в местных университетах курсы журналистики. Тем самым осуществляется преемственность поколений и передача творческой эстафеты, как водится, из рук в руки.

Ещё говорят, что свежий номер газеты живёт всего один день и всю оставшуюся, последующую жизнь. Считается, что если о том или ином событии не написали в газетах, то его будто и не было на самом деле. Такова сила газетного слова, создающего летопись региона и всей республики в целом. Сейчас оперативность СМИ с помощью интернета сравнима со скоростью распространения света. В таких условиях велик спрос на слово доброе и созидательное.

Меир Токобаев