Новоселья для сельчан 

В честь празднования 25-летия Конституции Республики Казахстан в Бескарагайском районе десять многодетных семей получили жильё.

Напомним, в апреле этого года на инвестиционном форуме Besqaraǵaı Invest – 2020 с директором ТОО «Исабаев» Виктором Исабаевым был подписан меморандум, по условиям которого подрядная организация приступила к строительству пяти двухквартирных домов. В конце лета работы на объектах завершились, и в праздничный день в торжественной обстановке ключи от этих домов вручили счастливым новосёлам.

Отметим, в районе продолжается строительство ещё десяти двухквартирных жилых домов, которое по плану завершат в конце текущего года.

Ева Ким

Бескарагайский район