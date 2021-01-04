В Семее организовали выездное поздравление с наступающим Новым годом детей с особыми потребностями.

Приближается долгожданный праздник. Он всегда особенный, пропитанный ароматом хвои и наполненный приятной суетой, подарками и волшебством.

В преддверии Нового года сотрудники учреждения ОВ-156/16, службы пробации Центрального района города Семея ДУИС по ВКО совместно с ОФ «Благотворительный фонд «Алем-Спас» и Центром по оказанию специальных социальных услуг города Семея провели выездное поздравление.

В рамках благотворительной акции «Новогодняя сказка» Дед Мороз, Снегурочка и организаторы мероприятия поздравили на дому с приближающимся праздником детей с особыми потребностями.

– Мы поздравили детей, подарили им подарки. Ребята обрадовались, что к ним пришли Дед Мороз и Снегурочка, – поделился директор ОФ «Благотворительный фонд «Алем-Спас» Берикбол Айбол. – Они вместе пели песни, читали стихи. Родителям понравилось такое костюмированное поздравление детей.

Кроме радостного новогоднего настроения и заряда положительных эмоций организаторы акции подарили малышам сладости и тёплые вещи.

Также каждый ребёнок мог сделать совместное фото с главными персонажами Нового года – Дедом Морозом и Снегурочкой.

Ания Есмухамет

Фото пресс-службы ДУИС по ВКО

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