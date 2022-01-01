Новогодний калейдоскоп подарков 

Вопрос «Что подарить близким?» становится одним из актуальных. Хочется, чтобы подарок был необычным, но в то же время практичным. Предлагаем читателям калейдоскоп оригинальных подарков к празднику.

Ёлочные украшения с фотографиями родных

Оригинальным подарком для дедушек и бабушек станут новогодние украшения для ёлки с фотографиями вашей семьи. Даже если случится так, что Новый год родные будут встречать не вместе с вами, милые украшения согреют душу ваших любимых.

Новогодняя фотосессия

Всё, что нужно для новогоднего настроения – уютная праздничная обстановка и любимые люди рядом. Удивительно, но порой вне дома такую атмосферу создать даже проще. Нужно забронировать красивый лофт с новогодним интерьером и заказать услуги фотографа. Несомненно, вы сами получите много приятных впечатлений, а главное – вместе с вами и те, для кого создавался этот сюрприз.

Портативный фотопринтер

Такой подарок обязательно придётся по душе любителям запечатлевать различные мгновения жизни. Карманный принтер позволит без лишних трудностей напечатать любимые фото, чтобы наслаждаться ими не только в ленте Instagram. Всего несколько секунд, и снимок со смартфона превращается в фотокарточку, которую можно прикрепить на холодильник или поставить в рамку.

Кондитерская мастика

Не хотите дарить подарок, который будет пылиться на полке? Тогда присмотритесь к наборам для создания кондитерских изделий из мастики – съедобного материала из сахарной пудры, марципана, желатина и других добавок. Такой презент подойдет и детям, и взрослым, которые любят творчески проводить время и увлекаются кулинарным мастерством.

Флорариум

Если кто-то увлекается разведением комнатных цветов, подарите флорариум – мини-сад с экзотическими растениями, растущими в прозрачном сосуде. Интересно, что зелёные жители флорариума сами создают для себя необходимый микроклимат и не нуждаются в особой заботе и внимании. В подарок вы сможете подобрать как настольный вариант, так и подвесные модели мини-сада.

Набор для творчества

Человеку, обожающему рукоделие, уместно подарить набор для творчества, который точно пригодится на зимних каникулах. Вышивание крестиком, бисероплетение, алмазная вышивка, раскраска по номерам – в продаже есть масса различных вариантов. Кстати, такой подарок оценят и дети.

Туристическое снаряжение

Кто часто выбирается в походы, на рыбалку или покататься по снежным склонам, точно оценит такой подарок. Спальный мешок, палатка, рюкзак туристическая грелка, термос… Перечислять можно долго. Главное знать, чем увлекается человек, которому вы собираетесь сделать подарок.

Подушка с эффектом памяти

За такую подушку близкие наверняка поблагодарят вас. Её секрет заключается в наполнителе из полиуретана. Волшебная подушка принимает нужную форму, подстраивается под тело человека и снимает нагрузку с мышц, позволяя хорошенько выспаться.

Набор для будущих учёных

Для детей, которые любят науку и всевозможные исследования, хорошим подарком станет набор для проведения опытов. В магазинах продаются целые лаборатории, с помощью которых можно безопасно и увлекательно «похимичить». Кстати, занимательные опыты вполне могут привлечь и взрослых.

3D-ручка

Необычный инструмент для рисования пластиком придётся по душе и маленьким детям, и подросткам. С помощью этого аксессуара можно создавать настоящие трёхмерные объекты и крутые поделки. Но перед использованием 3D-ручки обязательно прочитайте инструкцию.

Вечный календарь

Эта маленькая, но весьма полезная вещица точно не останется без внимания. Вечный календарь можно использовать на протяжении многих лет, ведь он не привязан к конкретному году. Как правило, такой аксессуар изготавливается из дерева и имеет интересный дизайн, поэтому будет служить ещё и в качестве декоративного украшения интерьера.

Фотосветильник

Главные ассоциации с Новым годом: гирлянды и тёплый свет. Фотосветильник – отличный подарок на этот праздник. Благодаря смене постеров лайтбокс может задать настроение: волшебное новогоднее или игривое и дерзкое. По желанию мастера смогут создать индивидуальный фамильный герб.

Настольные спортивные игры

Пожалуй, это один из самых беспроигрышных вариантов. Отличное развлечение для зимних посиделок с родными или друзьями, которое подарит море положительных эмоций. Ещё один плюс – игра не займёт много места в квартире.

Подготовила Татьяна Кравченко

Фото и открытых источников