Праздник

Новогодние чудеса

08.01.2021
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В Усть-Камено-горском гарнизоне поздравили с Новым годом особенных детей и ребят из многодетных семей военнослужащих. 

В конференц-зале штаба воинской части состоялось торжественное вручение подарков. Особое внимание при этом уделили семьям военнослужащих, воспитывающих детей с особыми потребностями, и многодетным семьям. Праздничное мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. 

– Проводить новогодние утренники нельзя, мы решили создать праздничное настроение детям иным способом, – сказал старший офицер по воинской дисциплине майор Серик Калдыбеков. – Спонсоры предоставили нам 140 новогодних сладких подарков на общую сумму 442 тыс. тенге. 

Родители выразили благодарность спонсорам и руководству воинской части. 

– Хочу сказать большое спасибо за внимание к особенным детям, им очень нужна вера в чудо, – сказала Самал Куджамолдаева. – Желаю всем добра! 

По словам руководителя службы по организации работы с членами семей военнослужащих Ляззат Дошмановой, меценаты, принимавшие участие в акции, получили благодарственные письма от имени начальника гарнизона подполковника Аслана Китапбаева. 

Ева Ким 

Фото пресс-службы Усть-Каменогорского гарнизона 

08.01.2021
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