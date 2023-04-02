Новое «звучание» Бухтармы

Ремонт дороги в обход Осиновского перевала начнётся уже в конце апреля текущего года. Об этом на отчётной встрече с жителями посёлка Новая Бухтарма сообщил аким области Даниал Ахметов.

Этот вопрос волнует, наверное, почти всех восточноказахстанцев, которые летом отправляются отдыхать на побережье Бухтарминского водохранилища. Объездная дорога позволит значительно сократить время в пути и будет более безопасной, чем серпантины Осиновского перевала.

– 11 апреля в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития завершатся конкурсные процедуры по первому участку трассы, – рассказал аким области. – По второй части были внесены изменения в проект, ПСД будет готова ориентировочно в начале мая. После этого также проведут конкурс и выделят средства. Надеюсь, что в следующем году этот вопрос будет полностью решён.

Ещё одной приятной новостью для многих стала информация о реанимации Серебрянского завода неорганических производств. Как отметил глава региона, предприятие забрали из фонда простаивающих, сейчас завершаются все необходимые юридические и законодательные процедуры. На первом этапе запуска СЗНП будет создано 50 новых рабочих мест. Отметим, что этого события с нетерпением ждут все жители города, поскольку завод являлся градообразующим предприятием, и возобновление его работы позволит сократить отток местных жителей.

В ходе отчёта о социально-экономическом развитии региона в 2022 году Даниал Ахметов

подчеркнул, что в посёлке и районе Алтай в целом продолжается работа по возврату неиспользуемых земель под пастбищные угодья – для этих целей в прошлом году вернули 2,3 тысячи гектаров. Кроме того, дополнительно выделили 17 участков для выпаса скота.

Что же касается участков, которые находятся в зоне будущего благоустройства Новой Бухтармы, большая часть собственников согласились обменять их на равноценные. Вопрос не удалось пока решить лишь с четырьмя владельцами.

– Мы действуем строго в законодательном поле. Я обращаюсь к представителям акимата и маслихата, необходимо рассмотреть возможность обмена на равноценные участки, – сказал аким области. – Если люди будут не согласны, тогда для оценки рыночной стоимости следует привлечь независимую экспертную комиссию и выкупить земельные участки по адекватной цене.

Также глава региона подробно остановился на том, как изменится Новая Бухтарма после благоустройства – здесь будет обустроена центральная аллея, установлены детские и спортивные площадки, проведут освещение, займутся озеленением, появится муниципальный пляж, на котором смогут отдыхать не только туристы, но и жители посёлка.

Особое внимание обратят на тепловые сети Новой Бухтармы. Даниал Ахметов дал поручение областному управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства провести детальный анализ ситуации и выяснить, что конкретно нужно сделать, чтобы следующий отопительный сезон посёлок провёл в безаварийном режиме.

Также в текущем году в Новой Бухтарме начнётся строительство школы на 300 мест с государственным языком обучения, разработана проектно-сметная документация на реконструкцию больницы.

Важно, что в посёлке появится ещё одна карета «скорой» помощи, особенно это актуально с началом туристического сезона и большого наплыва людей. Будут дежурить две бригады врачей. Докторов, которые захотят приехать работать в посёлок, обеспечат подъёмными средствами и жильём.

– Нам всем бы хотелось, чтобы Новая Бухтарма обрела новое «звучание», – подчеркнул аким области. – На работы по благоустройству и строительству объектов в первую очередь будем привлекать местное население.

Жители посёлка в свою очередь отметили, что с оптимизмом смотрят в будущее и с нетерпением ждут реализации всех масштабных проектов.

Дарья Штейн