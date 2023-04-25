Новая жизнь Новой Бухтармы

Побережье Бухтарминского водохранилища стало новой «зоной притяжения» для развития внутреннего туризма в Восточном Казахстане.

Для этого сегодня создаются все условия: строится мост через рукотворный водоём, решаются вопросы предоставления свободных земельных участков под строительство современных гостиничных комплексов и кемпингов.

Совсем скоро в посёлке Новая Бухтарма начнутся масштабные работы по благоустройству, озеленению, ремонту дорог. По поручению акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, в 2022 году был разработан детальный план благоустройства посёлка с учётом нового вектора развития внутреннего туризма на побережье Бухтарминского водохранилища. Этой весной намеченные планы начнут воплощать в жизнь.

В регионе реализуются 36 проектов на 12 млрд тенге. На эти средства строится 12 баз отдыха на побережьях озёр ВКО и Бухтарминского водохранилища. Несколько туристических объектов также возводятся в больших и малых городах Восточно-Казахстанской области.

Одним из самых важных проектов на данном этапе является завершение строительства дороги в обход Осиновского перевала. Так, запланирован средний ремонт автомобильной дороги по направлению Октябрьский перевал – Алтайка – Ново-Хайрузовка. Это позволит создать для туристов максимально комфортные условия, позволяющие добраться до зоны отдыха от областного центра за час – полтора.

Как рассказал заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО Марат Кабаков, уже в текущем году в посёлке Новая Бухтарма намерены создать достойные условия для отдыха и организации досуга для всех категорий туристов.

Работы по благоустройству, озеленению, строительству социальных объектов и реконструкции тепловых сетей в посёлке рассчитаны на 2023–2024 годы и разбиты на три этапа.

– В первую очередь в ближайшее время начнутся работы по благоустройству центральной части посёлка. Предусмотрено асфальтобетонное покрытие всех дорог и проездов в центре Новой Бухтармы, в скверах и парке будут проложены пешеходные дорожки. В целом, центральная часть посёлка уже в ближайшие месяцы преобразится до неузнаваемости: повсюду будут установлены малые архитектурные формы, лавочки, беседки, обустроены места отдыха. Все улицы будут освещены, на них проведут озеленение. Кроме того, планируется построить большой красивый фонтан, – поделился планами Марат Кабаков.

С конца апреля и вплоть до 30 октября на территории Новой Бухтармы будет реализовываться проект по модернизации уличного освещения. За лето в посёлке нужно будет заменить 369 светоточек. Предусмотрены работы и по среднему ремонту дорог как внутри посёлка, так и за его пределами. Так, в ближайшее время начнётся средний ремонт двух километров подъездной дороги к Новой Бухтарме. Еще 1,2 км дороги будет приведено в порядок по ул. Коктем – это центральная улица со сквозным движением внутри населённого пункта.

В рамках второго этапа реализации детального плана по благоустройству и развитию Новой Бухтармы была определена обширная зона для пеших прогулок. Она охватит площадь 13,6 га и будет включать в себя общественный пляж на побережье водохранилища, а также местный Арбат, который обустроят по типу зоны отдыха на Алаколе.

Уже сейчас жизнь в посёлке кипит в ожидании приезда первых отдыхающих, ведутся строительные работы, открываются магазины и кафе, которые были законсервированы на зиму.

Помимо частного строительства запланировано возведение школы на 200 мест стоимостью один миллиард тенге, определён земельный участок. Также в текущем году в посёлке будет отремонтирована врачебная амбулатория, на это выделят 100 млн тенге.

Третьим этапом реализации масштабного проекта по преображению Новой Бухтармы станет строительство нового парка в районе кафе «Кочевник», там, где искусственное море «подходит» практически к самой дороге.

– Новый парк станет дополнительным украшением и местом продолжительных прогулок для отдыхающих на базах, работающих на берегу Бухтарминского водохранилища. Его дорожки будут ярко освещаться вечерами, там установят лавочки, беседки и всё, что необходимо для комфортного отдыха, – дополнил Марат Кабаков.

В том, что Бухтарма станет зоной притяжения туристов, не сомневаются и опытные туроператоры Восточного Казахстана. Плюсов предостаточно: красивая природа, живописные пейзажи и множество доступных экологических маршрутов по разным направлениям. Горы, реки, искусственное пресное море. Кроме того, это место достаточно доступное, есть много способов добраться до него. Именно поэтому у жителей областного центра и всего региона уже выработалась привычка проводить выходные или часть отпуска именно на побережье Бухтарминского водохранилища.

Кстати, сейчас на побережье уже реализуется первый крупный проект по строительству базы отдыха современного типа высокого класса комфортности. В целом, для развития туристической отрасли в регионе ведётся разработка генерального плана, рассчитанного на ближайшие 5–10 лет. Он будет включать в себя всё: от строительства дорог и инфраструктуры до вопросов реконструкции системы отопления (зимние виды отдыха), канализации, водоснабжения, развития электрических сетей, благоустройства, строительства пешеходных зон и велодорожек, разработки новых маршрутов с учётом местных возможностей и достопримечательностей и многое другое.

Екатерина Гуляева

Фото Наталии Ершовой