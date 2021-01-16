Новая волна…

На прошедшем в Службе центральных коммуникаций онлайн-брифинге вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов предостерёг, что за последний месяц эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Казахстане ухудшилась настолько, что впору говорить о начале второй волны пандемии.

Ерлан Киясов отметил, что Казахстан переместился из безопасной «зелёной» в умеренную «жёлтую» зону риска. В «красной» зоне – Костанайская и Акмолинская области.

– В зоне умеренного риска или «жёлтой» зоне на сегодняшний день находятся Алматы, Нур-Султан, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Атырауская области. Также за последний месяц из «зелёной» в «жёлтую» зону перемещена Западно-Казахстанская область. Остальные регионы находятся в «зелёной» зоне. За последний месяц значительный рост заболеваемости отмечается в Атырауской области, где этот показатель вырос в 3,7 раза, в Алматинской области – в 1,8 раза, в Карагандинской области и Алматы – в 1,5 раза, в Мангистауской области – с 81 до 315 случаев, в Туркестанской области – с 102 до 256 случаев, в Шымкенте – с 150 до 195 случаев, в Кызылординской области – с 48 до 135 случаев, – рассказал главный санврач страны.

Ерлан Киясов считает, что ухудшение эпидемиологической ситуации напрямую свидетельствует о том, что казахстанцы перестали соблюдать установленные меры профилактики. По его словам, работодатели должны обеспечить безопасность своих сотрудников и клиентов, субъекты предпринимательства выполнять установленные требования, они не влекут больших вложений и просты для исполнения.

По его словам, с учётом не лучшей эпидситуации, возможно усиление карантинных мер. Тем более, что завозных случаев в Казахстане меньше не становится. На 13 января с положительным результатом на КВИ на госгранице выявлено 859 человек. Увеличена и мощность лабораторий до 100 тысяч исследований в сутки. Кстати, Сархат Бейсенова, главный санитарный врач столицы, которая находится одной ногой в «красной» зоне, уже предупредила о готовящемся пакете ограничительных мер.

Поэтому, будучи реалистами, специалисты Минздрава прогнозируют возможное ухудшение эпидситуации в отдельных регионах.

И здесь хочется процитировать другого авторитета в этой области – президента Академии профилактической медицины Казахстана Алмаза Шармана, который заявил, что пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта. Основой стали данные Института медицинской метрики и оценки (IHME) при Вашингтонском университете. При этом уровень заражений прогнозируется на 45 процентов ниже, чем во время пика летом прошлого года.

– Просьба быть максимально осторожными, особенно в ближайшие месяцы: носите маски, соблюдайте дистанцию, избегайте людных мест и малопроветриваемых помещений, хорошо высыпайтесь, полноценно питайтесь и старайтесь быть физически активными, – обратился к казахстанцам Алмаз Шарман.

Будет ли это хорошей новостью на фоне таких предостережений, но на брифинге вице-министр Ерлан Киясов разрешил проводить крещенские купания.

– На данный момент в отдельных регионах по усмотрению местных санитарных служб возможно введение ограничительных мер. Но в целом по стране, где санитарно-эпидемиологическая ситуация благоприятная, эти мероприятия у нас не запрещены. Мы направили в адрес местных исполнительных органов циркулярное письмо, чтобы соответствующим образом подготовили места, где будут осуществляться крещенские купания, – сказал Ерлан Киясов.

Волнующий всех вопрос – подготовка к вакцинации от коронавирусной инфекции. Как оказалось, рабочая группа Минздрава по вакцинации от КВИ уже отрабатывает вопросы подготовки шприцев, логистики, транспортировки и хранения.

– «СК-Фармация» подготовила четыре хаба, где могут быть размещены вакцины в крупных масштабах. Отработаны связи между управлениями здравоохранения и складами «СК-Фармация». Разрабатываются методические рекомендации по проведению, хранению и транспортировке вакцин. Подготовлен запас шприцев по запланированному объёму, – сообщил и.о. зампредседателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Нурлыбек Асылбеков.

По его информации, Минздрав РК выдал временную регистрацию казахстанской вакцине QazCovid-in, чьи клинические исследования показали хорошие результаты. Она и российская вакцина «Спутник V» пока в приоритете для использования у нас в стране. Массовая вакцинация намечена на март 2021 года.

И ещё одну цитату хочется привести в финале.

– Мы вступаем во второй год пандемии, и он может оказаться даже более тяжёлым, учитывая динамику распространения и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем, – заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что данные, поступившие в организацию за последние две недели, указывают на то, что заболеваемость в отдельных странах «вновь достигла пика». По данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом во всём мире превысило 90 миллионов, почти два миллиона человек скончались.

Айгуль Биданова

Фото Ануара Тюлюбаева

Нур-Султан