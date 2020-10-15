Новая веха развития 

В ближайшие шесть лет Семей ждут существенные преобразования, которые, без сомнения, позволят городу выйти на качественно новый уровень развития.

Стоит отметить, что преображения уже начались. Этот год запомнится семейчанам введением системы электронного билетирования, а также обновлением автопарка. Так, для пассажирских перевозок приобретено 170 новых автобусов на 4,3 млрд тенге.

Приоритетным направлением развития Семея остаётся сфера строительства. Притом как жилищного, так и социальных объектов. В эксплуатацию уже введены семь многоквартирных домов и реализованы четыре проекта по подведению инфраструктуры, завершена реконструкция водопровода в посёлке Степной и селе Мукур, проведён капитальный ремонт в десяти школах, восьми объектах культуры и двух учреждениях социальной защиты, кабинетами новой модификации оснащены 13 школ, завершён средний ремонт 18 улиц, реализовано 11 проектов по благоустройству города.

Ведётся строительство крупных объектов.

В целом, по итогам года ожидается ввод 17 многоквартирных домов, подведение 220 километров инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объектам жилищного строительства, строительство (реконструкция) и ремонт 45,9 км дорог и улиц, ввод в эксплуатацию семи объектов водоснабжения и водоотведения, капитальный и текущий ремонт 60 объектов социальной сферы.

Огромное внимание ежегодно уделяется дорожной инфраструктуре. В этом году произведён ремонт на участках дорог Семей – Кайнар, Омск – Майкапчагай. На подвесном мосту Семея отремонтировано асфальтовое покрытие.

Планы на следующий год не менее масштабные. Предполагается, что в посёлке Восточный начнётся возведение школы на 1200 мест. Также по поручению Президента в 2021 году запланирован капитальный ремонт автогужевого

моста.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что необходимо повысить уровень реабилитационных услуг для пострадавших от последствий многолетних испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. В Семее и прилегающих населённых пунктах насчитывается около 1300 детей с особыми потребностями. Имеющийся реабилитационный центр расположен в приспособленном здании. К тому же одновременно получать услуги там могут лишь 35 детей. В связи с этим по поручению Касым-Жомарта Токаева разработана проектно-сметная документация строительства нового реабилитационного центра.

Напомним, в прошлом году Президент Казахстана заявил о необходимости отметить 175-летие великого казахского писателя и мыслителя Абая Кунанбайулы на государственном уровне и поручил Правительству начать подготовку к юбилейным мероприятиям.

К значимой для всех казахстанцев дате выпущен журнал, открыт музей в Каскабулаке, обновлен музей мыслителя в Семее, проведены реконструкционные работы в Жидебае и Семее, в частности, новый облик приобрели площадь, театр и музей имени Абая. Также проведена масштабная реконструкция аэропорта в Семее, которому в честь 175-летнего юбилея мыслителя присвоено имя Абая.

О масштабности проводимых мероприятий можно судить по объёмам финансирования, которое предусмотрено на социально-экономическое развитие города. Так, за шесть лет планируется реализовать 56 проектов на общую сумму 260 млрд тенге. При этом в текущем году на реализацию 41 проекта выделено 53,3 млрд тенге.

Флора Левина,

Александра Исаева

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