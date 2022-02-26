Новая услуга

Клиенты АО «Казпочта» могут получить услуги по цифровому удостоверению личности.

Цифровым аналогом удостоверения личности казахстанцы смогут воспользоваться при приёме и отправке посылок во всех почтовых отделениях страны.

Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно авторизоваться в мобильном приложении eGov mobile, в разделе «Сервисы» выбрать «Цифровые документы», а после – документ, к которому необходимо предоставить доступ и нажать на кнопку «Открыть доступ».

– Далее необходимо сообщить оператору АО «Казпочта» шестизначный короткий код, отображённый на экране смартфона. Код создаётся автоматически и никогда не повторяется. Оператор вводит уникальный короткий код в базу данных, и система автоматически загружает документ, удостоверяющий личность клиента, – информирует АО «Казпочта».

Гульжан Естаева