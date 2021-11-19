Новая техника для села

Крестьянские и фермерские хозяйства Катон-Карагайского района в текущем году существенно обновили машинно-тракторный парк. Закуплена новая высокопроизводительная самых различных марок техника на общую сумму 1 млрд 200 млн тенге.

В частности, за десять месяцев нынешнего года в различные сельскохозяйственные формирования Катон-Карагайского района поступило 92 единицы мощной и современной техники. Практикуются самые разные схемы и способы расчётов за приобретаемые тракторы, комбайны, посевные комплексы, другие необходимые агрегаты или механизмы. В зависимости от финансовых возможностей, одни покупают технику на собственные деньги, другие берут на заёмные средства, а третьи оформляют в лизинг.

Энерговооружённость напрямую отражается на всех производственных показателях и результатах работы сельчан. По информации отдела сельского хозяйства, в растениеводстве и животноводстве труженики всё больше убеждаются, что надо переходить от экстенсивных путей развития к интенсивным методам. По их мнению, нужно повышать производительность труда, заметно снижать себестоимость выпускаемой продукции, повышать объёмы и качество. Всё это возможно при наличии современной техники и внедрении прогрессивных технологий.

Таир Сапаргалиев

Катон-Карагайский район