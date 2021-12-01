Новая столица – город мира

В мире немало городов, названных в честь деятелей, внёсших колоссальный вклад в развитие всей страны. И такие города, а чаще всего это столицы, становятся важными политическими, экономическими и культурными центрами мирового масштаба.

Не так давно столица Казахстана обрела новое звучное имя. В масштабах истории эти два года – миг, но за это время топоним Нур-Султан успел прочно войти в обиход и политической элиты, и капитанов мирового бизнеса, и деятелей культуры первой величины.

В марте 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев первым своим указом на высоком посту наградил своего предшественника Нурсултана Назарбаева особым знаком отличия – «Золотой звездой» и присвоил ему звание «Народный герой». Кроме того, на совместном заседании палат Парламента, которое состоялось после его вступления в должность Президента РК, Токаев предложил воздвигнуть монумент в честь Назарбаева в Астане, а также рассмотреть возможность переименовать столицу Казахстана в Нур-Султан и назвать именем Первого Президента страны все центральные улицы казахстанских городов.

Значение этого решения трудно переоценить, ведь Нурсултан Назарбаев, которого недаром называют архитектором новой столицы, стал не просто вдохновителем развития нового столичного города, но и обозначил его философию. Стратегическое мышление Первого Президента определило перспективную линию развития страны на долгосрочный период, перенос столицы явился началом новой глобальной эпохи в истории независимого государства.

– Здесь, на древней земле Сары-Арки, родилась не просто столица. Это – колыбель будущего страны, – сказал Елбасы в своей программной речи, посвящённой 10-летнему юбилею столицы. – История Астаны и судьбы казахстанцев неотделимы друг от друга. Столица является воплощением мощи, динамичного развития и стабильности нашей республики. Астана стала ярким, сильным, процветающим, объединяющим всех казахстанцев и устремлённым вперед городом. Наша столица является сердцем нашей Родины, символом веры народа в свои силы и великое предназначение. Сегодня в Астане, как и во всём Казахстане, проживают представители более ста национальностей. Дружба народов, взаимопонимание и солидарность – вот основа, на которой строятся Астана и новый Казахстан.

Это было не первое переименование города в центре Казахстана, даже в новейшей истории. До 1992 года, времени переименования в Акмолу, он именовался Целиноградом, ещё раньше Акмолинском.

По одной из версий город Акмола был назван в честь холма из известняка белого цвета. Второе предположение основывается на трудах византийского автора Прокопиуса, писавшего, что гунны называли «мола» высокий холм или крепость. Или всё дело в том, что Акмола всегда была степным центром ярмарок рогатого скота, известной изобилием и разнообразием мясо-молочных продуктов. То есть название города переводится как «белое святое место» или «белое изобилие».

В любом случае степи Акмолы издревле были местом, где встречались различные культуры и цивилизации. В середине первого тысячелетия до нашей эры Геродот упоминал маршрут через Большую Степь (позже Великий Шёлковый путь), который пролегал именно здесь. Караванные пути способствовали расцвету торговли и кустарного промысла в городах, традиционно занятых животноводством и сельским хозяйством.

Удобное расположение в центре Евразийского континента и сейчас делает Нур-Султан экономически выгодным транспортным, коммуникационным и логистическим центром, своеобразным транзитным мостом между Европой и Азией.

Судьбоносное постановление Верховного Совета Республики Казахстан о переносе столицы из Алматы в Акмолу было принято 6 июля 1994 года, как реализация идеи Главы государства Нурсултана Назарбаева. 8 ноября 1997 года в город прибыли эталоны государственных символов Казахстана: Государственный флаг, Герб и Президентский штандарт. Официальный перенос столицы состоялся 10 декабря 1997 года. Началась новая страница в истории.

Указом Президента от 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану. Международная презентация новой столицы прошла 10 июня 1998 года. В 1999 году Астана по решению ЮНЕСКО получила звание «Город мира» – за достигнутые в течение короткого времени впечатляющие достижения в социально-экономическом, политическом и культурном развитии, реализацию целей по укреплению межнационального и межконфессионального сотрудничества. С 2000 года главный город Казахстана является членом Международной ассамблеи столиц и крупных городов.

Генеральный план амбициозной столицы разрабатывался выдающимся японским архитектором Кисё Курокавой на основе идеи Нурсултана Назарбаева о придании городу евразийского облика – гармоничном слиянии восточных традиций и западных стандартов.

– Богатству архитектурных форм соответствует содержание Астаны как научно-образовательного, культурного, медицинского и спортивного центра, – написал Елбасы в книге «Эра независимости». – Все эти и другие объекты я пристально рассматривал сам, вносил изменения, сидел с архитекторами. Описание этого заняло бы много листов… Скажу не без гордости, езжу по городу и восхищаюсь Астаной. Неужели мы это сделали? Да. Создана новая столица!

Уникальные сооружения вкупе создали удивительный мегаполис мира. Главным символом новой столицы, её своеобразной «визитной карточкой» стал комплекс «Байтерек». Среди других уникальных архитектурных сооружений – Дворец мира и согласия, спроектированный известным британским архитектором Норманом Фостером и выполненный в форме пирамиды; торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр» – самое высокое шатровое сооружение в мире; наиболее отдалённый от моря океанариум «Думан»; Театр оперы и балета Astana Opera; крупнейшая в Центральной Азии мечеть «Хазрет Султан»; Кафедральный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы; Римско-католический кафедральный собор Архиепархии Пресвятой Девы Марии; синагога «Бейт Рахель Хабад Любавич»; Центральный концертный зал «Казахстан»; монумент «Қазақ Елі»; Музей современного искусства и Президентский культурный центр. Подходит к концу возведение самого высокого в Казахстане и Центральной Азии 88-этажного небоскрёба Abu Dhabi Plaza.

Среди новых спортивных объектов Нур-Султана – крытый стадион «Астана-Арена» на 30 тысяч зрителей, уникальный велотрек «Сары-Арка» на 10 тысяч мест, признанный в 2011 году лучшим в мире. Другой важный спортивный комплекс – Ледовый дворец «Алау», соответствующий самым высоким международным стандартам.

Новая столица изначально задумывалась Елбасы не только как административный, но и как научный и культурный центр Казахстана. Здесь расположены флагманы отечественного образования: Назарбаев Университет, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва, Казахский национальный университет искусств, Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, Медицинский университет Астана.

Сегодня столица Казахстана – эпицентр важнейших глобальных политических событий, дипломатическая столица, общепланетарная диалоговая площадка, «Азиатская Женева». Здесь на самом высоком уровне проведены встречи Советов глав государств и правительств таких международных организаций, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Содружество Независимых Государств (СНГ), Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Уникальным опытом нашего государства по укреплению межконфессионального согласия и единства народа на международном уровне стали традиционные Съезды лидеров мировых и традиционных религий.

Мировое признание Астаны как реального геополитического центра ХХI века стало проведение 1 декабря 2010 года Саммита ОБСЕ, ставшего возможным благодаря политическому весу и авторитету Первого Президента. Принятая Астанинская Декларация стала важным документом на пути к глобальной безопасности.

Миротворческую миссию казахстанской столицы продолжило проведение в ней переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Первый раунд Астанинского процесса, состоявшийся в январе 2017 года, международные эксперты и политики назвали переломным моментом, поскольку впервые за стол переговоров сели и представители официальных властей Сирии, и представители вооружённой оппозиции. Таково влияние авторитета Елбасы, приверженца взвешенной многовекторной внешней политики.

Ещё одним признанием потенциальных возможностей новой столицы стало проведение Всемирной выставки EXPO-2017.

– Это современный город, который стал нашим символом и гордостью. Мы смогли использовать потенциал столицы для того, чтобы показать миру возможности нашей страны. Именно поэтому международное сообщество выбрало Казахстан местом проведения Всемирной выставки EXPO-2017. Этого бы не было, если бы не было Астаны. Такой чести удостаиваются далеко не все. Достаточно сказать, что наша страна стала первой на всем постсоветском пространстве, кто председательствовал в ОБСЕ, провёл саммит этой организации и проведёт у себя EXPO-2017 – мероприятие планетарного масштаба, – отметил в Стратегии «Казахстан-2050» Нурсултан Назарбаев.

За короткий срок новая столица, рождённая волей Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева, обрела статус общенациональной идеи, стала символом независимости и глобального успеха молодого государства.

Айгуль Биданова