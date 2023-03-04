Новая школа на берегу Маркаколя

В приграничном селе Урунхайка, расположенном на берегу заповедного озера Маркаколь в Курчумском районе, открылась новая современная школа, в которой созданы все условия для учёбы детей.

Исполнилась давняя мечта местных школьников, а также их родителей, грезивших в таёжном селе о новом очаге знаний, ничем не уступающем городским школам. На встрече с ними аким области

Даниал Ахметов говорил, что прежнее деревянное здание непременно уступит место новому объекту. И вот теперь их ожидания вознаграждены сполна.

На торжественной церемонии открытия собрались и стар и млад. Если есть школа, значит и дальше будет жить село на приграничной территории, где по поручению Главы государства реализуется комплексная программа развития отдалённых населённых пунктов Восточного Казахстана.

Жителей Урунхайки и гостей с прекрасным событием поздравил аким Курчумского района Алмат Акышов, пожелал благополучия, крепкого здоровья, а ученикам – успехов в учёбе, спорте, всестороннего развития, чтобы найти свою дорогу жизни. Новосёлам в лице педагогов и детей в честь праздника он вручил от имени акима области подарок – большой телевизор.

Не меньше школьников радовались представители сельской общественности. В частности, один из авторитетных старожилов, почётный гражданин Курчумского района, ветеран труда Есенгелды Аубакиров. В редакции «Рудного Алтая» сохранились фотографии и публикации, где он от лица сельского сообщества обращался к руководству области за содействием в решении вопроса строительства нового очага знаний. Вместе с рабочей группой из областного акимата, руководителями профильных ведомств, а также педагогами и земляками он участвовал в осмотре прежнего здания, условий, в которых тогда учились дети. Было немало тревог, волнений, томительных дней, недель, месяцев ожидания, а теперь это всё, к счастью, позади. И вот торжественный день настал! Завершились строительные, отделочные работы и распахнулись двери долгожданного учебного заведения.

– Желаю, чтобы вы стали достойными гражданами страны, которая заботится о молодом поколении, будущем Казахстана, создаёт прекрасные условия для учёбы, занятий спортом, общего развития, – сказал Есенгелды Аубакиров. – У нас теперь есть такая прекрасная школа, любите, берегите её.

Представители подрядной компании, построившей объект в таёжном, труднодоступном краю, вручили директору школы Абайхану Лакову символический ключ от современного здания, ставшего украшением села. От имени учащихся сердечно поблагодарила строителей за такой замечательный подарок ученица 9 класса Снежана Гущина, выразив общее мнение и настроение земляков.

По словам педагогов, которые трудятся в школе, конечно, не сравнить, что было прежде и как стало сейчас. Естественно, потребуется ещё некоторое время, чтобы по-настоящему обжить светлые помещения. С подачи главы региона в Восточном Казахстане многое делается, чтобы обеспечить школы в городах и сёлах всем необходимым по самым высоким стандартам. Имеется в виду создание IT-классов, кабинетов робототехники в полном соответствии с современными требованиями.

«Рудный Алтай» недавно сообщал, что в масштабах области реализуется программа цифровизации, которая должна обеспечить самые отдалённые населённые пункты качественной надёжной связью и услугами интернета. Это в перспективе позволит жителям области сокращать расстояния, пользоваться услугами банков и другими возможностями в условиях цифрового равенства простым методом клика на компьютере и гаджетах.

По официальной информации акимата Курчумского района, в конце прошлого года введена в строй новая школа в селе Жолнускау, что на побережье озера Зайсан. В селе Калжыр открылось новое медицинское учреждение по оказанию необходимой помощи и услуг населению. Это реальный вклад в укрепление социально-культурной инфраструктуры приграничных территорий региона.

Таир Сапаргалиев

Курчумский район